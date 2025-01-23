在首批 Cybertruck 交付给客户的几个月前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克与投资者通了电话，说他希望“降低人们对这款两极分化汽车的期望”。

“这是一款很棒的产品，但从财务角度来看，它需要一年到一年半的时间才能成为显著的正现金流贡献者，”马斯克在 2023 年 10 月的电话会议上如是说。但作为爱秀之人，马斯克还是忍不住要大肆宣传。

“需求量超乎寻常，”他说。“我们有超过 100 万人预订了这款车。”

但一年多后，这种需求似乎已经枯竭。

本月早些时候，特斯拉公布了 2024 年第四季度的生产与交付数据，让我们尽可能全面地了解 Cybertruck 销售首年的情况。特斯拉并没有具体公布 Cybertruck 的数据，而是将其与两款老车型 Model S 和 Model X 归为“其他车型”。

特斯拉表示，2024 年该公司生产了 94105 辆“其他车型”汽车，其中 85133 辆已交付给客户。CarGurus 经济和市场情报总监 Kevin Roberts 估计，全年售出的“其他车型”中有 3.5 万到 5 万辆是 Cybertruck。

“你如何看待 Cybertruck 取决于你的预期，”Roberts 表示。“如果你认为它会是一款大批量生产的汽车——就像福特 F-150一样——那么它还没有成为大批量生产的竞争对手。但如果你将它与生活方式皮卡或福特 F-150 Lightning 纯电动皮卡进行比较，我认为它做得相当不错。”

然而，Cybertruck 并没有为特斯拉 2024 年的增长做出有意义的贡献，该公司报告称其十多年来首次出现同比销量下滑，这一事实就是明证。

马斯克声称，已有超过 100 万人预订了 Cybertruck，但到目前为止，上路的 Cybertruck 数量远未达到这一数字。可以肯定的是，这辆棱角分明、造型前卫的电动皮卡仍处于早期阶段，它仍有可能取得成功。另一方面，特斯拉将定金从最初的 1000 美元下调至 100 美元，这可能会增加那些可能不会购买的人的预订量。

接着是上市后的艰难路程：Cybertruck 陷入雪地或沙地的视频在网上疯传；多次召回（自 2023 年 12 月推出以来已召回七次），其中一次与加速踏板故障有关。

即便如此，Cybertruck 似乎一开始就表现强劲。它是 2024 年第二季度美国最畅销的电动皮卡，第三季度美国第三畅销的电动汽车，也是今年上半年最畅销的售价超过 10 万美元的汽车。

7 月份，它的销量几乎与市场上所有其他电动皮卡的总销量相当，包括福特 F-150 Lightning、Rivian R1T、GMC Hummer EV、雪佛兰 Silverado EV。但一些分析师表示，特斯拉当时可能正在填补旧订单的积压，这表明销售数字与需求增加无关。

随着时间的推移，有证据表明 Cybertruck可能已过巅峰期。有传闻称 Cybertruck 已在二手车市场堆积如山。奥斯汀的特斯拉 Cybertruck 工厂工人于 12 月被要求在家休息三天。

与此同时，数十辆限量版 Foundation Series Cybertruck堆积在特斯拉的库存中，据报道，特斯拉不得不开始去掉创始版 logo，以便将其作为普通车型出售。据 CarGurus 称，二手 Cybertruck 的价格持续下跌，12 月 30 日的平均价格为 104,300 美元，低于前一个月的 107,800 美元。

“那二手 Cybertruck 的情况如何？我们可以看到这些车辆停在停车场的天数一直在增加，” Roberts 说。“二手 Cybertruck 的平均价格一直呈下降趋势。”

全新的 Cybertruck 依旧非常昂贵。国内暂未上市，所以我们以美版为例：租赁起价约为每月 900 美元，而有意购买全轮驱动基础款的消费者预计至少要花 9 万美元。

特斯拉本可以在大获成功的 Model Y 之后推出一款价格更实惠的电动汽车，这也是许多分析师和投资者所期待的。但相反，马斯克推出了一款极具两极化、制造工艺存疑的生活方式汽车，其销量可能永远达不到前辈车型的水平。

“特斯拉销量大增，Model Y 是美国销量前五的汽车之一，”Roberts 说。“所以他们可以生产出大批量的汽车。Cybertruck 却不是这样。2025 年，它将面临一些阻力，这可能使它难以达到这样的销量水平。”