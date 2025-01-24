不久前，一款主打“能与家人朋友连结更深”的 App Retro 引发热烈讨论。这款社交产品由前 Instagram 团队打造，理念是找回最原始的快乐，回归最初“分享生活”的平台特色，旨在为用户提供一个纯粹、无干扰的照片分享空间。

在社交媒体充斥着算法推荐、广告植入的当下，Retro App 的出现无疑是一股清流。

在 Retro 上，只有互为好友才能看到对方的动态。其强调个人故事纪录，通过将日常生活用照片与影片上传，直觉地编排成日记。

看似简单的理念，其实背后有着有趣的构思。“只有当所有人都加入，社交软件才会更好。”

首次启动界面为经典的屏幕保护程序样式，当 App 的各种变体图标移动触碰到屏幕边缘时，手机还会轻轻震动一下。说实话，就单独这个界面我都停留了许久，很好玩。

注册方式很简单，只要输入手机号、姓名等基本资料、选择 App 图标就完成了。

开启 App ，你会有种熟悉的感觉。主页最上方提醒你当下是本年度的第几周，轻点加号按钮即可上传照片、视频。在首页继续向上划可以查看往周日记以及好友动态。

Retro 的其他菜单与 Instagram、微博、小红书等的类似，有相册、消息、“我的”页。

如果没人愿意分享琐碎时刻，这会让人对发帖感到负担。所以 Retro 会定时提醒更新照片频率，每月、每周、每日都行，在完成注册后 App 会提醒你依喜好选择。当然也可以完全关闭通知。

Retro App 将照片按周自动归档，形成一个独特的“周回顾相册”。这不仅方便用户回顾过往，也让分享更有仪式感。

没有繁杂的功能选项，也没有花哨的特效，一切都以照片本身为中心。上传照片的过程极其简易，App 甚至都不提供照片编辑功能。

密友社交

Retro App 非常注重个人隐私与体验感受，它没有拍照或录像功能，也无法在发帖时输入文字。整个主介面就像相册列表，用图像纪录每周做过的事情。

只有关系非常好的朋友才能知道你哪一周去了哪里、吃了什么、参加了什么活动……而且相册公开四周后便会自动转为私人状态，手握“钥匙”的好友才能正常浏览。你可以决定谁能拥有钥匙。

在与好友的私聊界面中，只能发送文字与图片 / 视频，简单至极。此外还可以创建相册，用以和特定群体或仅与自己分享时刻、照片。

Retro App 还提供一项独特的功能——将照片制作成实体明信片寄给好友，它将数字化的回忆转化为实物，增添了一份独特的浪漫气息。

在 Retro 上，用户真的可以几乎无压力、无负担地分享日常生活。相比工作、日常难分开的微信朋友圈，它在社交属性方面更纯粹。

但相比其他社交媒体平台，Retro 的功能相对单一。目前还无法进评论、点赞等互动，这在一定程度上限制了用户之间的交流。对于那些习惯于在社交媒体上进行实时互动的人来说，可能会感到有些不适应。我相信平台未来也不会加入这些功能——如果要把简单纯粹理念贯彻到底的话。

Retro App 是一款值得一试的社交应用。它为我们提供了一个远离喧嚣、专注于分享的平台。如果你厌倦了复杂的社交算法，想要找回分享的纯粹，那么它或许能满足你的需求。