美国总统特朗普周四宣布，将通过紧急声明加快人工智能（AI）发电厂的建设，以应对中美两国在该领域的竞争。他在瑞士达沃斯世界经济论坛的线上讲话中表示：“我们将建设发电设施，我会通过紧急声明获得审批权限，无需等待多年。我可以亲自完成审批。”

特朗普表示，这些电厂可以使用任何形式的燃料，并明确表态其政府不会对AI行业设定任何气候目标。他建议电厂使用煤炭作为紧急备用能源。他说：“美国有些公司在发电厂旁边储存了煤炭，以便在紧急情况下可以立即使用。”

特朗普上任首日便宣布进入国家能源紧急状态，指示联邦机构利用其掌握的一切紧急权力来加速能源基础设施项目的推进。

仅一天后，特朗普宣布与OpenAI、Oracle和软银展开联合投资计划，通过一个名为“星际之门”（Stargate）的项目向人工智能基础设施注入数十亿美元资金。

随着人工智能数据中心的迅速发展，对电力的需求预计将在未来几年大幅增长。目前，建设AI数据中心的科技公司主要致力于采购可再生能源，但对核能的兴趣也在增加，以满足其日益增长的电力需求。

虽然科技行业投资于无碳能源以实现其气候目标，分析人士认为，天然气将在为AI供电方面发挥关键作用，因为其供应充足、比可再生能源更可靠且部署速度比核能更快。

特朗普还表示，他希望这些发电厂直接与数据中心连接，而不是通过电网供电。他解释道：“不需要接入老旧且可能被破坏的电网。” 这种安排被称为“共址”（co-location），但也面临一些公用事业公司的反对。这些公司担心失去费用收入，并警告称将电力从电网中移除可能导致供应短缺。

来源：智通财经