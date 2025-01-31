对于广大游戏玩家来说，2025 年无疑是一个充满期待的年份。在经历了漫长的等待后，一款款备受瞩目的国产 3A 大作终于要与我们见面了。这些游戏从公布之初就吸引了无数玩家的目光，它们以精美的画面、丰富的剧情和独特的玩法，成为了玩家心中的梦幻之作。此刻，我们仿佛能听到玩家们内心的呼喊：“2025，快把这些大作带给我们！” 那么，话不多说，让我们一起盘点那些即将在 2025 年发售的国产 3A 大作，看看它们究竟有何魅力。

《明末：渊虚之羽》

《明末：渊虚之羽》是一款由灵泽科技开发、505 Games 发行的基于古蜀文明创作的国风克苏鲁魂类 ARPG。游戏构建了一个瘟疫肆虐、妖魔横行的世界，处于明朝火器大量普及、各种新技术日新月异的 “东方维多利亚时代”，因此游戏中加入了大量热兵器。玩家将扮演名为“无常”的失忆女侠，她身患“羽化病”，但未丧失理智且获得了一身神力，为了寻找复活妹妹白钰的方法，决定重返蜀地。

玩家需深入巴蜀之地，击败敌人强化武器、掌握新技能，通过奉献赤汞强化战斗能力并发掘全新战技。还可利用强大材料改装武器，打造适合自己的战斗风格。

本作将于 2025 年发售，首发加入微软 XGP，还将登陆 PC、PS5 平台。

《昭和米国物语》

这是一款由武汉铃空开发的向 80 年代流行文化致敬、以浓烈 B 级片风格呈现的全新 RPG 作品。该作预计年内登陆 PS5 和 PC 平台。

游戏以架空的昭和 66 年为时代背景，日本成为了超级经济大国并将美国彻底文化殖民。在这个世界中，美国不再是世界舞台中央的领袖，而是成了日本经济与文化的殖民地，两种文明在时光的流淌中急速融合，形成了一个独特的“昭和米国”世界。这款游戏以其独特的背景设定和丰富的故事情节吸引了大量玩家的关注。

玩家将扮演死而复生的少女“蝶子”，在沦为霓虹国经济和文化殖民地的米国，踏上一场追寻真相与复仇的末世冒险之旅，并在漫长的旅途中结识伙伴、克服艰险、努力生活、不断成长。

《失落之魂》

这款游戏由上海零犀开发，是一款半开放世界的 ARPG 游戏，设定在科幻与剑术并存的幻想世界。玩家将扮演主人公卡泽尔，与异星怪兽阿瑞纳形成共生关系，共同为了救赎而战斗。本作结合了快节奏的战斗、探索和角色发展元素，玩家需要在冒险中不断提升实力，解锁新技能，并与各种敌人进行激烈的战斗。《失落之魂》为索尼中国之星计划作品，将于年内登陆 PS5、PC，支持中文配音。

《黑神话：悟空》DLC？

1 月 15 日，《黑神话：悟空》制作方游戏科学发布了贺岁短片。与此同时，官方还正式公布了其自主 IP 品牌“黑神话BLACKMYTH”。随后，制作人冯骥就玩家们关心的游戏 DLC（追加下载内容）相关问题发表了回应，他表示“都在歌里了”。

《黑神话：悟空》DLC 无疑令人充满期待。综合各方消息，该 DLC 可能会有“再起”和“此去”两大篇章。或许我们能在“再起”中体验到烛映玄英、霞耀金鹏等精彩章节，深入犀牛精、狮驼岭等神秘场景。而“此去”中的星沉银河、魂牵碧霄等章节，可能会将我们带入天庭，展开更宏大的冒险。

另外，在今年的贺岁短片中，结尾的车牌号“25820”似乎暗示今年 8 月 20 日会有什么新动向。或许是公布 DLC 的发布日？（这一天不太可能推出 DLC，毕竟开发周期太短。）

还有一款游戏也备受期待——《影之刃零》，但据报道这款游戏将于 2027 年发售。如果你感兴趣的话，可以去看看该作的蛇年贺岁实机演示。

2025 年对于国产单机游戏来说是充满机遇和挑战的一年。上述几款游戏各具特色，涵盖了不同游戏类型与风格，应该能满足不同玩家的需求。随着这些游戏的陆续上市，国产单机游戏市场将迎来新的发展机遇。