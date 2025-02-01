春节前后，是车企的必争时间窗口，也是一个承上启下的节点。在春节之前，尽快地把存量车型卖出去，在春节之后，则要准备好新车迎接客户。因此，各大车企已经准备好了征战新一年市场的车型，势必想要拿下属于自己的那份市场蛋糕，而我们这次主要看的是已经工信部备案的代表车型（需要注意的是，车市变化日新月异，最终配置要以各家车企最终上市的为准），这些车型将会在各自的细分市场和原本的车型展开激烈竞争。

小鹏G7

小鹏在去年末，通过小鹏Mona 03 争夺了不少用户。新的一年，小鹏将用全新SUV小鹏G7 来抢占市场。据悉新车将搭载小鹏全新一代的AI技术，定位为25万元级中型SUV，介于小鹏G6和小鹏G9之间。小鹏G7的内饰设计将会和P7+相似，动力方面，新车将采用纯电驱动，作为参考，小鹏P7+配备峰值功率180kW和230kW两套驱动电机，G7 可能会采用同等配置，但一切要以官方为准，小鹏G7上市后预计将与特斯拉MODEL Y、乐道L60、小米YU7展开竞争。

东风日产N7

日产汽车在华合资公司东风日产乘用车公司携本地开发的新能源架构下首款纯电车型——N7将在开春后加入电车战役。根据备案信息，东风日产N7将搭载由东风汽车有限公司所生产的TZ200XS3JD驱动电机，最大功率为200kW。新车内部搭载AI零压云毯座椅，提升了座椅舒适度。智能化方面，新车配备高通骁龙8295P座舱芯片，搭载Momenta高阶智驾辅助系统，拥有高速领航NOA、城市记忆领航NOA、全场景智能泊车等功能。

萤火虫FireFly

蔚来的第三品牌“firefly萤火虫”将帮助蔚来争夺年轻群体，产品与品牌同名，车型预售价为14.88万元，将在2025年4月上市。“firefly萤火虫”定位智能电动高端小车品牌，品牌设计理念为“灵动、巧思、信赖”。在安全方面，“firefly萤火虫”标配了9个安全气囊，以最新中欧新车安全评价规程双五星要求设计开发，在车身的结构设计、材料强度、乘员舱重点位置保护等方面都做了加固和升级。

极氪007 GT

极氪007 GT延续Hidden Energy设计语言，前脸采用一体式智慧灯幕设计，集成大灯和日间行车灯。动力方面，预计沿用现款007动力系统，基于800V架构打造，提供单电机后驱和双电机四驱两种版本。单电机后驱版本最大功率可达310千瓦，峰值扭矩440牛·米，零百加速5.1秒；双电机四驱版本前后电机协同发力，最大功率升至475千瓦，综合扭矩710牛·米，零百加速最快仅需2.84秒。将配备激光雷达，全系标配浩瀚智驾2.0。

AITO问界M8

智驾层面，问界M8应该会搭载和问界M9同款的华为高阶智驾ADS 3.0。和问界M9相比，该车前灯组取消了交互灯组，同时备案了5座及6座版本。值得留意的是，在选装备案中，翼子板摄像头出现了和尊界S800同样的方案选项。如果没有意外的话，会采用问界M9所用的增程式混合动力系统，根据工信部消息用的是新的1.5T增程器，型号HG15T，使用来自宁德时代的磷酸铁锂及三元锂电池。全新的华为“巨鲸”800V高压电池平台有望上车，具体要等官宣数据。

领克 900

领克 900 为了抢夺大型车用户而准备的，诞生自SPA Evo大型电混车专属架构。采用的是领克Super AI数字底盘，双P4电机车型则支持正负10度的后轮主动转向，可实现“华尔兹”原地掉头、蟹行模式、灵巧转向等功能；车内搭配30英寸6K一体式天际屏和12.66英寸高清液晶仪表。第二排配备两张舒适的“大沙发”座椅，同样设有6K屏幕。动力方面，领克900提供两款发动机，分别是1.5T和2.0T。其中，1.5T发动机最大功率143kW，2.0T发动机最大功率187kW。续航上，新车有两种电池组选项，分别为43.3kWh和50kWh。

改款Model Y

焕新Model Y继续保持比较紧凑的身材，相比老款而言，新款在长度、宽度增加不多。车厢内会配备两块触摸屏，前排中控屏15.4英寸，后排娱乐屏8英寸，芯片是AMD的Ryzen，这块桌面级的芯片一直被特斯拉用户所赞扬。焕新Y后驱版搭载62.5kWh磷酸铁锂电池，零百加速5.9秒，比老款快了0.2秒。关键是电耗还从原来的13度降低至11.9度每百公里，CLTC续航593公里。无论如何，这款车将是来年电车行业市场表现最值得研究的一款车型。

比亚迪汉L

汉L长宽高分别为5050/1960/1505mm，轴距为2970mm。体型比上一代增大，外观也做了突破。动力上，汉L有纯电和插电混动两种版本。纯电车型基于超级e平台，搭载刀片电池，单电机版最大功率500千瓦，双电机版前电机230千瓦、后电机580千瓦，零百加速仅2.7秒。DM-p版搭载第五代DM混动技术及1.5T混动专用发动机，发动机最大功率115千瓦，电机200千瓦，纯电续航145km和170km，零百加速3.9秒。

比亚迪唐L

唐L采用了比亚迪最新的“LOONG FACE”龙颜美学设计，前脸经过重新调整，显得更加立体。分体式大灯组造型独特，日行灯与贯穿式银色饰条融为一体，提升辨识度。侧面线条充满肌肉感，搭配隐藏式车门把手和低风阻轮圈。车尾部分，尾灯组设计灵感来自凤凰羽翼和传统竹编工艺。内饰方面，新车提供了棕色和白色两种配色选择，采用大量软质材料包裹，搭配金属质感饰板，营造出豪华氛围。

阿维塔06增程版

阿维塔06增程版车型的申报信息在动力系统和续航能力上都有显著提升，搭载了1.5T增程系统，同时配备了容量为45.06kWh的电池组，纯电续航里程达到了240公里。与之前申报的车型相比，电池容量从31.7kWh提升至45.06kWh，续航里程也从170公里大幅跃升至240公里，提供了更长的纯电行驶距离，进一步拓展了出行半径。这车型的纯电能够满足用户在城市通勤以及短途旅行等多种场景下的出行需求，同时增程系统的加持也消除了用户的里程焦虑，让出行更加无忧。

工信部新车申报公示一旦出炉，就意味着这些车型已经准备好了，他们将参与到全球竞争最激烈的中国汽车市场。而这些车型能否赢得用户，赢得属于自己的市场，成为车企明年的杠把子，或者是突击手，都有待市场给出答案。