据外媒报道，马来西亚数字部部长Gobind Singh Deo表示，该国政府正在研究中国开源人工智能平台DeepSeek对马来西亚的影响。

Gobind Singh Deo称，在使其适配本地使用之前，当局目前正认真考量DeepSeek及其模型，从而跟上人工智能领域的飞速发展步伐。

并且他也进一步指出，“过去，我们看到了ChatGPT崛起和人工智能世界的延伸发展——这是一件持续进行的进展。随着时间的推移，我们将看到更多产品的出现···我认为，这是我们必须要去研究的事情，并且最终，去见证我们如何也能适应这项技术，向前迈进···”

作为背景，目前，马来西亚正在加速推进该国人工智能产业的发展。

去年12月，马来西亚曾宣布成立了该国的国家人工智能办公室（NAIO），旨在以此聚焦政策制定及监管问题，推动马来西亚及其他地区的人工智能领导力，从而将马来西亚打造为人工智能区域中心，“促使马来西亚从人工智能消费者转变为人工智能生产者”。

而在此之前，马来西亚也发布了《国家人工智能治理与道德准则》，以此针对用户和公众、政策制定者、以及基于人工智能的技术的提供者或开发商三大类别，确保人工智能的道德和安全使用。此外，就政府预算而言，去年，马来西亚科技创新部也规划了5000万林吉特的资金，以用于研究型大学中的人工智能相关学科的教学。

最后，再把目光转移到创业层面，去年早些时候，马来西亚当局表示，到2026年，计划通过AI沙盒计划创建出900家初创企业，并与其他政府机构和行业利益相关者进行合作，从而培养马来西亚的人工智能人才及提高其人工智能水平。

有数据指出，到2030年，人工智能有望为东南亚的GDP增加近1万亿美元份额。而其中，马来西亚可提供1150亿美元。