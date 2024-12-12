据外媒报道，本周四，马来西亚宣布成立了国家人工智能办公室（NAIO），旨在以此聚焦政策制定及监管问题，推动马来西亚及其他地区的人工智能领导力，从而将马来西亚打造为人工智能区域中心。

根据NAIO官网信息，该机构由MyDigital Corporation（马来西亚数字部下属机构）孵化，是马来西亚推进国家人工智能议程的中央机构。据介绍，NAIO将从推动人工智能投资、推动人工智能创新、促进合作、制定稳健政策、治理及安全支持等方向出发，促使马来西亚从人工智能消费者转变为人工智能生产者。

此外，据悉，在NAIO第一年规划期内，机构将发布“2026-2030人工智能技术行动计划”、“人工智能采用监管框架”、“人工智能技术应用加速”、“人工智能道德规范”、“人工智能对政府的影响研究”、“国家人工智能趋势报告”、“人工智能数据集”七项成果。

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在新办公室启动仪式上表示，这是马来西亚数字化转型进程中的又一个历史性时刻。

值得一提的是，本日，马来西亚还宣布同包括亚马逊、谷歌、微软在内的六家企业建立了战略合作伙伴关系，并且相应的，过去的一年中，这些企业均宣布了在马来西亚建设数据中心/云基础设施/人工智能中心等的项目。

作为背景，根据一份来自今年早些时候的预测，今年期间，东南亚人工智能市场规模预计将为100亿美元。至2030年，这一数字有望达到近269亿美元，实现17.8%的复合年增长率。

另一方面，就马来西亚的数字化转型进程而言，根据谷歌、淡马锡、贝恩不久前联合发布的《东南亚数字经济报告2024》，今年期间，马来西亚的数字经济GMV规模有望达到310亿美元，较上年提升16%。同时，到2030年，这一数字有望提升至450至700亿美元。