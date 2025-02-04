马来亚投资银行在近日的一份报告中指出，在不断崛起的电动汽车（EV）产业参与者的推动下，马来西亚汽车行业正在经历转型阶段。

该机构在一份报告中写道，马来西亚汽车行业正在见证新企业和新投资的激增，而这主要是由电动汽车制造商所推动。于此，马来亚投资银行认为，这标志着该行业转型的开始。

此外，马来亚投资银行也表示，目前，马来西亚电动汽车领域的投资趋势仍主要集中在供应链下游（如分销商）。不过，其中游领域（即电动汽车组装）的投资也在不断增长——“我们预计，电动汽车组装领域的投资将迎来增长势头，尤其是伴随着电动汽车整车制造（CBU）激励措施的到期。”

相应的，作为背景，在马来西亚，针对整车电动汽车的进口关税和消费税豁免、以及售价低于10万林吉特的整车电动汽车的进口限制将于2025年底到期

报告称，当前，Perlis、Perak、Pahang、Johor成为了马来西亚吸引电动汽车投资的四大热门地区，并且这些投资主要会来自中国企业。

不过，该机构也认为，增长不会一蹴而就，尤其是伴随在当下全球汽车产业正值下行周期的大背景下，OEM商可能会对资本支出采取更加谨慎的态度。

从这一点出发，马来亚投资银行预计，在上述激励举措于今年结束后，就马来西亚电动汽车领域而言，可能会出现以下几种情况。首先，其本地采购可能会得到增加；其次，在中期内，随着行业逐步提升电动汽车的供应链水平，半散件组装（SKD）车辆可能会增多（本地组装的电动车零部件已获准享受免除全部进口税的优惠，直至2027年）；最后，某些品牌可能会退出该国市场，特别是那些缺乏足够本地销量的厂商。

而报告也进一步指出，为了确保本地汽车零部件企业能够利用正在进行的电动汽车转型势头，预计其中的技术合作伙伴关系将会有所增加。同时，那些能够成功提升技能水平并向价值链上游移动的企业得以在更大的范围内受益、扩大客户群、并有望进入全球供应链。

另一方面，报告认为，随着电动汽车行业的持续发力，汽车行业的整合似乎不可避免，尤其是就传统汽车制造商们而言。

报告预测，整合过程将由全球汽车制造商的行动推动，并对整个价值链产生连锁效应。不过，尽管这一趋势对马来西亚本土汽车企业有影响，其汽车市场仍具韧性，且依然由Perodua和Proton等马来西亚国产品牌主导——相应的，这两家车企占据了该行业近三分之二的市场份额。

展望未来，马来亚投资银行强调，对马来西亚来说，发展强大的电动汽车供应链必须解决一些挑战。目前，尽管当地的汽车销量主要有本土品牌贡献，跨国公司（MNC）却主导了马来西亚电池和汽车电子供应链的关键领域。同时，马来西亚的本地汽车零部件供应商也在很大程度上依赖国产车企获取大部分收入。

因此，为了支持本地电动汽车组装产业并发展自给自足的电动车供应链，马来西亚国产车企需要提升现有供应商的能力或逐步淘汰落后的供应商——因为与燃油车汽车相比，电动汽车所需求的运动部件会更少。当然，这一转型也需要慎重规划，从而更好把控传统汽车零部件供应商向生产适合电动车零部件的供应商的适应和过渡。

而该机构也补充道，现有供应商可能会需要在新技术和能力上进行大量投资，而这对许多供应商（以及考虑进入电动车领域的企业）而言会是一个挑战，尤其是在本地电动车市场相对较小的情况下——作为参照，去年前9个月期间，马来西亚电动汽车和混动汽车的销量分别为9955辆和22913辆，占当地汽车总销量的2%和4%。