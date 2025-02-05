2025年春节假期，探亲访友、休闲娱乐与旅游度假需求集中释放，非遗、年味成为春节出游新风向。

滴滴出行数据显示，春节假期期间，打车完单量同比去年上涨17%，其中异地打车（非常驻地打车）需求相比年前上涨60%。入境用户在国内使用滴滴的打车完单量同比去年上涨80%。

与去年相比，沈阳、天津、青岛进入全国打车需求量前十城市，需求量同比分别上涨44%、12%和9%。同时，假期仍有约6%的打车需求是为了通勤。

在“回家”与“出游”两大主题带动下，春节假期异地打车需求相比年前上涨60%，正月初四迎来春节异地打车最高峰，异地打车中70%来自于外省份（自治区、直辖市）用户。

春节假期，旅游景点打车需求与年前相比上涨137%，正月初四迎来春节旅游打车高峰。受新年活动、海岛游、非遗效应等带动，南京夫子庙秦淮风光带景区、福州平潭岛、杭州西湖、哈尔滨中央大街、上海外滩、重庆解放碑、北海银滩、南昌“赣江之心”老官洲、泰山、大理古城成蛇年春节打车需求Top10景区。

另外，为方便春节期间出国旅游的用户们在海外打车，滴滴出行App已上线海外出行服务，在首期上线服务的国家中，海外打车需求最高的十大城市是新加坡、曼谷、吉隆坡、首尔、巴厘岛、普吉岛、济州、胡志明市、清迈、芭提雅。正月初五是假期里用户使用海外出行需求最旺盛的一天。

同时，中国用户在海外也可使用滴滴出行国际版App打车，春节期间需求同比去年上涨39%。其中澳大利亚、埃及、日本等热门出境游国家的打车需求增幅明显，中国用户在澳大利亚墨尔本和珀斯、日本东京和北海道等热门旅游城市的打车需求同比增幅均超50%。

相比平日以周末短途、商务需求为主的租车场景，假期长租用车成主流。据滴滴租车统计，春节租车平均周期达5日，为非假期2.5倍。随着假期结束，用车高峰持续至正月初八。成都、广州、北京、三亚、西安五城租车需求最强烈。中西部城市旅游热拉动租车订单上涨，喀什、呼和浩特、乌鲁木齐三城涨幅最高，较春节前增长约50%。

小桔充电数据显示，春节期间全国充电需求同比增长超50%。景德镇、丽江、汕头等历史文化城市充电需求增速快，较平日分别上涨40%、34%、32%。滴滴加油数据显示，成都、北京、青岛、上海、沈阳、西安等城市加油需求较高。大年初六迎来返程小高峰，其中 9 时至10 时及13时至16时为加油高峰时段。