据媒体援引日经新闻报道指出，由于两家车企未能就交易条款达成共识，日产汽车将暂停与本田汽车的合并谈判。

报道称，双方无法就控股公司中各方的估值达成一致，因此，两家公司将撤回去年12月签署的业务整合谈判谅解备忘录。同时，日产还拒绝了本田将其纳为子公司的提议。

日经新闻称，关于是否重新展开合并谈判，或者仅在纯电动汽车等领域继续合作，将在今后另行讨论。

此外，有知情人士表示，在本田试探性地提出将日产变为其子公司后，日产董事会很快就开会讨论取消谈判，并补充说，这种安排背离了最初作为平等合并谈判的精神。而在2月4日，另有一位不愿透露姓名的日产高管向媒体透露：“几乎不可能满足双方股东都能接受的条件。合并似乎不再可能。”

值得一提的是，日产汽车持股的三菱汽车也曾考虑加入合并谈判，但目前倾向于保持独立。三菱汽车在2月3日的新闻发布会上表示，将在本田和日产的决定公布后决定其参与的性质。

作为背景，去年12月，有消息称，本田与日产将展开合并谈判，从而在增强在电动汽车领域的竞争力。随后，同在12月，双方正式开启了合并谈判。据悉，二者计划以共同出资成立一家控股公司、双方均作为该控股公司子公司的方式进行合并。

而根据当时的时间规划，本田、日产计划于2026年8月成立控股公司，预计将在2025年6月前结束谈判，两家公司股票预计于2026年7月底至8月期间退市。