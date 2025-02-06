据外媒报道，印尼将设立类似新加坡淡马锡控股的国家投资机构，负责管理数十亿美元的国有资产和吸引国内外投资。

印尼议会星期二（2月4日）通过了对国有企业法的修订，允许政府设立达南塔拉（Daya Anagata Nusantara，简称Danantara）投资机构。国有企业部长埃里克在议会说：“达南塔拉的正式设立，是为了整合对国有企业的管理，以及优化对股息和投资的管理。”

埃里克指出，达南塔拉将帮助政府在任内达到8％的经济增长目标。这家投资机构将由内阁部长管理，并直接向总统普拉博沃负责。

负责此次修法的委员会成员、议员达马迪告诉路透社，达南塔拉将获得1000万亿印尼盾（约830亿新元）的初始资本。他并没有透露资金来源，但据早前媒体报道，将转移到达南塔拉的预计包括印尼政府在万自立银行（Bank Mandiri）、印尼人民银行、印尼国家银行、国家电力公司PLN、国有矿业控股MIND ID、国家石油公司Pertamina和印尼电信公司的持股。

作为背景，去年10月份时，外媒曾初次报道了这一计划。当时，媒体表示，Danantara旨在将银行、电信、建筑、采矿等关键行业集中投资管理，通过高效的资产管理建立投资者的信心，并对某些非必要企业进行私有化持开放态度。

此外，也有分析在当时认为，该计划可能会改变当地市场格局，吸引外国投资者。同时，这一计划也有望减少国家对非关键领域的控制，从而刺激私人投资，推动各领域的经济增长。

有数据指出，去年期间，印尼取得了5.03％的经济增长速度。而尽管该增速大致符合外界预期，但却是三年来最低增速，并且也低于印尼当局曾定下的5.2％目标。