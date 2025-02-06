2月5日，有报道称，跨国医药巨头默沙东暂停向中国供应HPV疫苗佳达修（Gardasil）。对此，默沙东方面向记者回应称，受整体市场环境、消费者需求疲软及渠道库存高等因素影响，默沙东与本土合作伙伴智飞生物进行了深入沟通，决定自2025年2月起根据消费者需求的动态变化，阶段性调整中国市场的发货节奏，预计将于年中逐步恢复常态。

默沙东默沙东强调，这一举措将加速优化库存管理进程，进一步夯实默沙东与关键本土合作伙伴长期协同发展的基础。中国依然是佳达修长期增长的核心战略市场。适龄女性群体及近期获批的男性适应证覆盖人群中，依然存在广泛的免疫需求。默沙东对中国市场的潜力保持充分信心，对患者及消费者的承诺不会改变，积极布局未来。

当地时间2月4日，默沙东公布的2024年业绩显示，全年营收为641.68亿美元，同比增长7%。默沙东旗下有两大明星品种，一个是肿瘤药K药，另一个就是包含四价和九价在内的HPV疫苗。财报显示，K药全年收入达到294.82亿美元，增长18%；HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9全年销售额为85.83亿美元，同比下降3%。第四季度销售额15.5亿美元，同比下降17%。默沙东在财报中称，下降主要是由于中国需求下降，部分被大多数国际地区，特别是日本的需求增加所抵消。

来源：澎湃