以2025为起点，在此之后，出海营销应该是一种怎样的选择？

正如所见，随着越来越多的海外市场地区在社交媒体平台、数据保护、内容管理等层面不断出台新规，企业愈发需要及时调整自身策略快速适应不同市场的政策变化，而非在单一渠道或策略层面过度依赖。

另一方面，在“隐私新政”时代进一步落地的大背景下，针对受众用户的精准洞察也正成为一个越来越严峻的挑战——这不仅意味着企业在数据采集、用户跟踪和个性化广告投放方面要采取更加透明和合规的措施，面对更为“模糊”的用户画像，在营销的整体环节上，这其中也会需要营销人员进行更多准备。

再加上近期“TikTok难民”事件在文化适应性和本地化战略方面所带来的思考以及人工智能技术的日益跨界融合，对企业主和品牌方来说，面对更加错综复杂的全球化浪潮，回到最开始的这个疑问，不难发现，随着出海越来越成为一种默认选项，变化也将越来越成为这个过程中的体现和承载，而这对出海营销来说更为如此。

飞书深诺集团创始人兼CEO沈晨岗向记者讲到，不同于20年左右的出海状况，现在——或者说从25年开始，“企业出海正在进入到2.0的阶段”。

他表示，早前，出海会更多的意味着是把商品卖出去、获得更多的用户、如何更快速的在市场上扩张——对其中遇到的问题和挑战尚处于初步了解阶段。但在之后，随着这个赛道中迎来更多选手入局以及参与者们的深入探索，从产品的同质化竞争到针对品牌方向的挑战再到数字营销环境的改变，企业对于出海的认知和管理水平需要进入到一个更加成熟的阶段。而不仅仅是去把东西卖出去、赚到钱就结束了。它更需要去考虑，“我的业务怎样才能有竞争力”、“怎样才能获得长远发展”、“怎样可以积累对用户的认知和理解”···

从这一点出发，可以看到，无论是正在席卷全球时尚零售界的SHEIN还是已在出海游戏领域中留下浓墨重彩一笔的《原神》，在这些层面，不乏一些足够优秀的品牌从中走到了这场竞赛的前沿，并获得了用户和市场的认可。但想要取得这样的成绩也并非易事。随着行业内部的不断演进和外部环境的不断变化，这其中的剧本也在随之改变，并不总是一尘不变——“老”牌选手可能正在被新的挑战者所接替，而后方可能还有更多的风暴正在酝酿。这时，在他看来，整个市场也正处于一种“蓄势待发”的状态。

当然，面对“全球化”这个课题，除了来自自身的应对——把从生产到运营再到品牌的环节部分融入到这一进程当中，这也会需要一些来自外界的推动，因为，这会是“中国企业走向全球化的一个重要阶段···希望更多企业能够迈入到2.0。”

以飞书深诺集团为例，作为一家一站式跨境数字营销服务提供商，沈晨岗强调，为了更好地帮助企业进行数字营销，不仅仅是人工智能，近年来，飞书深诺集团在技术层面进行了深刻探索，并积累了大量数据。同时，随着以生成式人工智能为代表的前沿技术在数字营销领域的日益融入，“我们也是在不断迭代对这些事情的认知···就AI来说，我们预计，到25年，它会在我们的核心业务流程里面——包括营销内容产生到流程管理再到营销决策，都能得到更深层次的应用。”

另一方面，不久前，飞书深诺集团旗下出海电商品牌全域营销服务子品牌BeyondClick飞书点跃携手益普索发布了《2024MeetBrands中国出海新锐消费品牌榜单报告》。榜单指出，“数智化”也正在日益成为品牌的一大核心能力。于此，沈晨岗表示，一些企业可能会把“数智化”简单理解成采用了某些数字化工具（或者策略），但这只是一种最基础的手段，如果说要把这种能力用好，“那你就需要收集和管理好业务上的数据···通过数据了解用户是否喜欢你的商品，然后再去调整你的营销策略和服务能力。”

在这个过程中，“数智化”的价值会更多等同于如何帮助企业在经营业务时定位出问题所在，然后帮助企业更好地落实解决。而想要把这种能力在出海营销层面进一步运用好，“数智化”也会意味着是“如何帮助企业获得更好的竞争优势”——“因为出海不是在跟广东或者上海的企业竞争，而是说我们也在跟全球企业竞争。”

他也进一步强调，这时，“智”也包含了如何把决策的过程变得更加高效有用的概念。“智能并不是自动化，自动化只是其中的一小部分能力，解决的是一些重复、快速、可规模化的决策。但如果说更高级的智能——比如SHEIN，假如每天上架6000款产品，你是不是能够告诉我哪些产品好还是不好、受欢迎程度怎样、哪些需要加大铺货量···它会基于数据和运营过程中产生的大量小的、多的、日常化的决策，帮助你在竞争中比对手反应更快，你也就因此获得了市场竞争优势，因为移动互联网的典型特点之一就是它加速了所有这些的决策和发展过程。在这个过程中，大家难免会犯错，只是说看谁犯错比例小，反映快、纠正迅速···”而这也正是飞书深诺集团能够为客户带来赋能的地方，并且也会是未来十年中市场竞争的显著特点之一。

展望未来，沈晨岗讲到，作为一家为企业在数字营销、数字连接、数字分析层面提供全面解决方案的“基础设施”机构，飞书深诺集团会希望把“连接”做得更加广泛，让数字流转得更加高效，并且能够提供更为高质量的洞察，从而帮助企业获得更好的竞争力，在全球范围内创造更大的价值——“现在，我们看到了自己的位置，下个十年，我们也肯定会朝着这个方向去继续努力。”

封面来源：Tobija Fischer on Unsplash