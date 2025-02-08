据了解，霍尼韦尔宣布其董事会已完成由董事长兼首席执行官柯伟茂（Vimal Kapur）一年前启动的全面业务组合评估，并计划全面分拆自动化和航空航天业务。此次公布的分拆，加上已宣布剥离的高性能材料业务，将成立三家拥有不同战略和增长动力的独立上市企业。分拆计划将于2026年下半年完成，并以对霍尼韦尔股东免税的方式执行。

自2023年12月以来，霍尼韦尔已宣布了多项推动内生式增长和简化业务组合的战略行动，其中包括约90亿美元的增值收购：开利全球安防业务、Civitanavi Systems、CAES Systems以及空气产品公司的液化天然气（LNG）业务。此外，该公司还签署了一项协议，出售个人安全防护设备业务，预计于2025年上半年完成。

自动化和航空航天业务的分拆计划预计将以对霍尼韦尔股东免税的方式实现，计划于2026年下半年完成，但须符合某些惯例条件，包括但不限于向美国证券交易委员会提交适用文件及其有效性、获得分拆将对霍尼韦尔股东免税的常规确认、收到适用的监管批准和其他例行批准，以及霍尼韦尔董事会的最终批准。

霍尼韦尔正在继续执行其先前宣布的高性能材料业务的分拆，该业务预计于2025年底或2026年初完成。