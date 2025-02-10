彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期的 Power On 时事通讯中透露，苹果取消了一款与 Mac 连接使用的 AR 眼镜项目，但仍在积极推进独立 AR 眼镜的研发工作，只是可能需要更多时间来完善。

古尔曼此前透露，苹果原本计划推出一款类似普通眼镜外观、内置显示屏且需要连接 Mac 使用的产品。然而，该项目已于近期被终止。

尽管这一消息看似令人失望，但实际上并非如此，此次取消的仅是与 Mac 连接的 AR 眼镜项目。

古尔曼说，苹果硬件主管约翰·特努斯不想让产品再次失败，因此公司决定谨慎对待独立 AR 眼镜的研发。苹果的独立 AR 眼镜将更接近 Meta 去年展示的 1 万美元原型产品。苹果仍在研发独立 AR 眼镜，只是需要更多时间。

消息人士称，苹果的 Vision Products Group 仍在研发该产品的关键底层技术，如屏幕和芯片等。新任 Vision Products Group 主管特努斯不想让产品失败，因此会谨慎推进。

尽管苹果的独立 AR 眼镜研发仍在进行中，但距离面市至少还有 3-5 年时间。visionOS 为 AR 眼镜奠定了基础，希望苹果能带来真正有趣的产品。