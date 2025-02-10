随着时间的推移，科技界的目光总是聚焦在那些即将到来的创新之上。2025年，作为科技巨头之一的苹果，其新品传闻已经引起了全球消费者和科技爱好者的热切关注。接下来就让我们一起盘点那些 2025 年苹果新品传闻，从常规 iPhone 系列到备受期待的 MacBook 革新，从智能穿戴设备的最新进展到 AI 家居智能生态系统的完善，预览那些可能会改变我们生活方式的新品。

iPhone

iPhone 17 Air：预计今年晚些时候推出的所谓“ iPhone 17 Air ”机型将采用超薄设计，最薄处仅为 5.5 毫米。这款设备将没有实体 SIM 卡插槽，而是完全依赖数字 eSIM 技术。如果 5.5 毫米的测量结果准确无误，“iPhone 17 Air”将成为有史以来最薄的 iPhone，打破 iPhone 6 创下的 6.9 毫米记录。

该设备“最薄处”仅 5.5 毫米，表明它将拥有超薄机身和更厚的后置摄像头凸起。著名苹果供应链分析师郭明琪表示，超薄版 iPhone 17 将于 2025 年下半年投入量产。该设备预计将于 9 月与 iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 一同推出。预计不会有 iPhone 17 Plus，而“iPhone 17 Air”实际上将成为今年产品线中 Plus 型号的替代品。

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max：iPhone 17 系列将配备 LTPO 显示面板，代表 iPhone 17 将采用 120Hz 刷新率的屏幕。系列预计将搭载 A19 芯片，其能效和晶体管密度相较于早期的 3 纳米工艺芯片都有所提高。

为了满足 AI 的需求，iPhone 17 全系机型或将新增 4GB 运行内存来到 12GB，但目前也存在不同观点，如只有最高端的 iPhone 17 Pro Max 的内存会从 8GB 增加到 12GB，或是所有 iPhone 17 机型都会配备 12GB RAM。

iPhone 17 Pro Max 预计会配备可变光圈相机，并且在摄像头排列、相机像素等方面进行大改。作为苹果首款 “完全体” 原生 AI 手机，iPhone 17 系列可能会在影像功能上与 AI 技术有更深度的结合，为用户带来更智能、便捷的拍摄体验。同时 iPhone 17 系列在散热和网络连接方面也会有所改进。

iPhone SE 4：平价 iPhone 将舍弃 Home 键，换用配合 Face ID 的现代设计，并支持 Apple Intelligence，价格可能有所上浮。预计 iPhone SE 4 将采用 A18 芯片，配备灵动岛，而非 iPhone 13 / 14 的刘海屏。有黑、白两种配色，背面整体外观类似于 iPhone 14，取消 home 键，配备 6.1 英寸 OLED 屏幕，可能会首次采用苹果自主研发的 5G 调制解调器，并换上 USB-C 接口。

Mac

MacBook Air：苹果据称将在年初发布 13 英寸和 15 英寸 MacBook Air，将搭载与 MacBook Pro 和 iMac 相同的 M4 芯片。

MacBook Pro：新款 MacBook Pro 预计将搭载 M5、M5 Pro 和 M5 Max 芯片。有分析师预测，2025 款的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 将继续使用 Mini LED 显示屏。

苹果一直在努力使 MacBook Pro 更加轻薄便携，2025 款可能会在设计上进一步优化，通过改进内部结构和散热方案等，在保持高性能的前提下，实现更纤薄、更轻巧的设计。

随着人工智能技术的发展，苹果可能会在 2025 款 MacBook Pro 中融入更多与 AI 相关的功能和特性，如通过自然语言处理提高输入效率、利用 AI 优化设备性能等。

Mac Studio：今年上半年计划更新，将搭载更强大的 M4 Max 和 M4 Ultra 芯片，以恢复 Mac 产品线的秩序。预计新款 Mac Studio 将配备 Thunderbolt 5 端口。此外，苹果可能会为 Mac Studio 引入对 Wi-Fi 7 的支持。然而，由于首批 M4 Mac 并未支持 Wi-Fi 7，这一升级仍存在一定不确定性。

Mac Pro：新款 Mac Pro 正在开发中，预计将于 2025 年下半年发布。Mac Pro 或将使用苹果尚未发布的 M4 Ultra 芯片。

iPad

入门级 iPad：目前第十代 iPad 使用的是 A14 仿生芯片，而新款有望升级到 A17 Pro 或 A18 芯片。这样的升级至关重要，因为可以让 iPad 支持 Apple Intelligence 功能。对于基础款 iPad 来说，也能使其成为用户接触 Apple Intelligence 的最低门槛设备。据传，新款 iPad 的 LCD 屏幕可能会升级到全贴合工艺，这将使屏幕显示效果更加出色，减少反光并提高对比度。

iPad Air：有消息称苹果可能会直接采用 M4 芯片，这将为 iPad Air 带来显著的性能提升。据说 iPad Air 的显示屏可能会转向 OLED 技术，不过这一变化预计要到 2026 年才会发生。此外，还有消息指苹果可能会升级 iPad Air 的显示屏，选择 60Hz 面板而非 90Hz，但可信度不高。

iPad Pro：短期内不太可能再次更新，因为其已在去年五月升级至 M4 芯片。

Apple Watch

Apple Watch Series 11：与 Series 10 相比，Series 11 在设计上可能不会有太大变化。预计会搭载更先进的芯片，以提升运行速度和能效，但具体芯片型号暂未明确。血压监测功能原本计划在 Series 10 中首发，但因设备轻薄设计被推迟，有望在 Series 11 上正式露面。另外，据称苹果正在开发一款全新的人工智能健康教练服务以及一款全新的健康应用，这些新功能可能会在 Series 11 上首发，进一步丰富苹果的健康生态系统。

Apple Watch Ultra 3：下一代 Apple Watch Ultra 或将支持卫星连接功能，允许用户在没有蜂窝网络和 Wi-Fi 的情况下，通过卫星通讯公司 Globalstar Inc. 的卫星群发送离网短信。另外，有消息称苹果的目标是在 Apple Watch Ultra 3 中引入血压监测功能，并且大概也会在 2025 年推出的标准款 Apple Watch 中包含该功能。

Apple Watch SE 3：可能会采用全新的外观设计，包括窄边框显示屏以及更大的机身尺寸，预计会增大至 42mm 和 46mm。苹果可能为其改用塑料材质机身，以实现更轻的重量，同时还有望带来更多配色选择。塑料材质降低了成本，有可能会使 SE 3 的价格变得更加亲民。

智能家居与其他设备

HomePod：苹果传闻中的智能显示屏——“带屏幕的 HomePod”，最晚可能在今年第三季度推出。此前消息指该显示屏预计将于 2025 年 3 月发布。这款显示屏预计将配备 6 英寸/ 7 英寸屏幕和 A18 芯片，据传是一款方形、可磁性吸附安装的类似 iPad 的设备。与目前的 HomePod 和 Apple TV 产品不同，其可能会运行部分苹果原生应用程序和 Apple Intelligence。

HomePod mini 与 Apple TV：这两款设备可能会在“今年年底”发布。据称它们将搭载苹果自研的 Wi-Fi 和蓝牙组合芯片，支持 Wi-Fi 6E 技术。与 Wi-Fi 6 相比，Wi-Fi 6E 将频段扩展至 6 GHz，配合兼容的路由器，能够提供更快的网络速度和更低的延迟。HomePod mini升级可能包括搭载新一代 S 系列芯片以提升性能、改善音质，并提供新的配色选择。

新款 Apple TV 预计将配备比现有 A15 仿生芯片性能更强的新一代 A 系列芯片，并可能内置摄像头以支持 FaceTime 视频通话。据悉，新款 Apple TV 的起售价可能低至 99 美元，进一步降低用户进入苹果生态系统的门槛。

智能家居中心：苹果将推出一款全新的智能家居设备，配备约 7 英寸的屏幕，可以挂在墙上或放在台面上，完成家务管理、运行应用程序以及进行视频通话等功能，内置扬声器，支持触控，但主要还是通过语音进行操控，计划提供银色和黑色两种 Hub。原计划在 3 月推出，但可能会推迟。

AirPods：苹果据称正在研发一系列健康功能，包括心率监测器、体温传感器以及能够追踪“大量生理指标”的新型传感器。目前，苹果正集中精力开发心率传感器。在内部测试中，苹果发现 Apple Watch 提供的心率信息更为准确，但彭博社的古尔曼指出，AirPods 的测试结果也相当接近。关于其他健康功能的细节以及具体的时间表暂时未知，但他表示，这些功能将在“未来几年内”陆续推出，并有可能在 AirPods Pro 3 中首次亮相。

支持 Face ID 的智能门铃：支持 Face ID 解锁，“最快”将在 2025 年底之前发布。据悉，与其他苹果设备上的生物识别登录信息一样，该摄像头将配备 Secure Enclave 芯片，该芯片将 Face ID 信息与系统硬件的其余部分分开存储和处理。该设备“很可能”与现有的第三方 HomeKit 智能锁配合使用，并且该公司还可能与其他智能锁公司合作，“从第一天起就提供完整的系统”。

AirTag：苹果计划于 2025 年中旬推出全新的 AirTag 2，加入新一代 UWB 芯片，定位追踪的精度将进一步提升。

AI 服务

健康教练：苹果有望 2025 年秋季发布基于 AI 的健康指导服务，并加入 Apple One 订阅服务。消息称该服务暂定名称为 Apple Coach，将利用 AI 技术，结合 Apple Watch 等设备收集的用户数据，提供个性化的饮食、睡眠和运动建议，并制定相应的指导计划，甚至可以利用设备摄像头追踪和纠正用户的运动姿势。报道指出，与 Apple Fitness+ 专注于提供健身内容不同，Apple Coach 将采取更全面的方法，分析用户的健康数据并提供更智能的生活方式建议。

结语

2025 年苹果新品的传闻展示了这家公司在技术创新和产品设计上的持续努力。从 iPhone 17 系列到智能家居设备，每一项新品都体现了其在优化用户体验和丰富产品生态上的方向。虽然目前这些仍是传闻，但可以期待的是，苹果的产品将继续以其独特的方式影响我们的日常生活。未来如何，让我们持续保持关注。