据马来西亚咨询机构EconWorks日前发布的一份报告表示，基于23年的数值计算，总部位于新加坡的东南亚超级应用Grab的按需服务（包括叫车和配送）为马来西亚经济带来了99亿林吉特（约合161.8亿人民币）的经济贡献，约占该国GDP的0.5%。

此外，报告也强调，Grab及其合作伙伴每直接创造1林吉特的附加值，就会通过乘数效应为整体经济额外创造1.5林吉特的价值。

报告称，23年期间，Grab的司机合作伙伴（driver-partners）贡献了46亿林吉特的增加值，占GDP份额的0.25%。其中，有18亿林吉特是司机合作伙伴运送乘客以及运送餐食和包裹以满足Grab App用户订单而产生的直接附加值；有16亿林吉特的收入来自间接影响——主要为来自石油的额外销售额、车辆维修服务，以及司机合作伙伴通过Grab提供服务时使用的其他投入；另外，报告指出，当其司机合作伙伴和为其提供服务的公司员工用自身收入进行额外的个人购买时，也将释放出12亿林吉特的诱发效应。

另一方面，在劳动力的贡献层面，报告表示，Grab的生态为高达27.7万个赚钱机遇提供了支持——包括为司机合作伙伴、商户合作伙伴以及联合供应链中的工人提供了收入来源。

而从这一点出发，报告认为，在马来西亚的劳动力群体中，每64人中就有1人直接或间接地受益于Grab的相关活动。

根据报告，23年期间，Grab商家合作伙伴贡献了42亿林吉特的增加值，占马来西亚GDP的0.23%。

具体而言，其中有17亿林吉特是Grab支持的商户合作伙伴销售带来的直接增值影响；14 亿林吉特来自间接影响——商家合作伙伴从其供应商处购买更多材料和原料以满足Grab支持的销售需求；最后，当商业合作伙伴及其供应商的员工由于收入增加而在经济中支出更多时，也将催生11亿林吉特支出。

值得一提的是，根据此前的一份来自21年的调研显示，就Gojek而言，该巨头的生态系统就可为印尼GDP贡献1.6%的份额，并且这一数字在GoTo层面能提升至2%。