根据印尼大学经济学和工商管理学院人口研究所（LD FEB UI）的一项调查研究显示，以印尼 2020 年的 GDP 规模为标准，印尼共享出行巨头Gojek的生态系统预计将在今年为当地贡献 249 万亿印尼盾（约合 176 亿美元）的 GDP 产值。研究表示，这一数字较去年相比将呈现 60% 的增幅。而基于这一表现，在此期间，Gojek 生态系统的经济产值在印尼 GDP 中的占比将从去年的 1% 提升至 1.6% 左右。

据悉，调研对这一生态系统的定义范围为 Gojek 和 GoTo Financial（后者中不包含 Tokopedia），其问卷调研对象为来自印尼多地共计 47218 名的受访者。这些受访者分别为使用过 Gojek 相关服务的消费者、中小微企业以及司机合作伙伴。

调研指出，在这些受访者中，有八成的司机对象称对与 Gojek 所达成的合作伙伴关系感到满意。同时，在 Gojek 生态系统中，有超过 80% 的中小微企业和司机对象表示对疫情后线上服务需求的增长趋势抱有乐观态度，并希望继续与 Gojek 展开合作。另一方面，调研也发现，Gojek 对印尼用户的吸引力正在不断加深。超过 80% 的消费者在疫情期间持续使用了 Gojek 的应用程序，而这些消费者在 Gojek 生态系统中的花费已经超过了自身月收入的 1/4。

调研认为，Gojek 生态系统所呈现的这一巨大增幅得益于当地更加友好的宏观经济条件以及对该体系中司机及中小微企业收入的提升推动。据了解，与 2020 年相比，GoFood 中小微企业合作伙伴的收入将平均增加 66%，而 GoCar 和 GoRide 司机合作伙伴的收入则将分别平均增加 24% 和 18%。

基于上述数据，该研究所的研究员 Alfindra Primaldhi 博士表示，“今年是我们对 Gojek 生态系统影响力进行研究的第四年。去年的研究结果显示，疫情期间，Gojek 生态系统对其合作伙伴的生存起到了帮助作用。今年的研究则表明，与疫情爆发初期阶段相比，Gojek 生态系统中的大多数合作伙伴已经见证了其收入的增长——这意味着，Gojek 生态系统加速了其合作伙伴的疫后恢复。”

此外，基于本次调研数据，他也指出，“另一个有趣的研究发现是，Gojek 生态系统能够促进其合作伙伴的持续发展。而这使人们对通过网络平台进行谋生的方式感到乐观。”

值得一提的是，如本栏目此前指出，今年 5 月份时，Gojek 与当地另一家独角兽巨头 Tokopedia 进行了合并，并以此成立了一家新的实体 GoTo Group。基于印尼在 2020 年时的 1 万亿美元 GDP 产值，GoTo生态系统规模将占据印尼 GDP 的 2% 之多。随着 Gojek 表现的进一步提升，这一数字有望继续达到更高的水平。