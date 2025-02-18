每当 Netflix 提高价格，公司总是给出相同的理由。简单直接，它需要额外资金来继续投资于 3 亿订户所需的节目。以美国区为例，在过去的 13 年里，包括最近财报中宣布的 2.5 美元涨幅在内，无广告计划的标准月费已从 7.99 美元跃升至 17.99 美元。

来，我们坦诚地谈一谈。你知道 Netflix 为什么不断涨价吗？因为它有底气这么做。因为 Netflix 已经赢了。其余的流媒体公司正在激烈竞争有限的资金池，由于订户减少而处理传输纠纷，同时对电视行业的未来感到恐慌。而 Netflix 就是电视的未来。

特别是在过去的几年里，Netflix 已经从一个可靠的流媒体服务变成了一个几乎无法避免、实际上无法取消的主流文化的一部分。其推出了一系列热门原创剧集，如《怪奇物语》《鱿鱼游戏》《王冠》《纸牌屋》《黑镜》《毒枭》《爱，死亡和机器人》《后翼弃兵》，这些剧集至少让它拥有了类似 HBO 风格的点播电视节目。

通过类似保罗 / 泰森拳击赛直播这样的线上活动，Netflix 证明了它能够或多或少地凭空制造出文化热潮。它还打造了庞大的片库，包含恋爱真人秀、烹饪比赛以及其他会占据我们原本看电视时间的节目。

如今，用你订阅 Netflix 的那笔钱（香港区最低 73 港元，换算过来大约 RMB 69），你可以在一处欣赏一堆好莱坞大片、大制作电视剧、体育节目和低成本真人秀。甚至还能免费玩到不少知名游戏（如《死亡细胞》《纪念碑谷 3》《忍者神龟：施莱德的复仇》等）。你当时的初衷可能并不想要所有这些，但你还是掏钱了。这仍然是娱乐行业有史以来发明出的最佳商业模式。

顺便插播一下：相比较起来，国内的腾讯视频、爱奇艺等平台，体验更“杂乱”——你掏钱买了会员，还是会看到广告；有些刚上线的电影还是需要另付费购买（而且还是租片，要在一定时间内观看完毕才行。你并不拥有这部影片）。国内的平台上除了平台自制、从版权方处购买的内容外，还有用户上传的各种长视频短视频，鱼龙混杂。所以这么说来国内暂时没有可以与 Netflix 直接对比的选手。

Netflix 开始以流媒体传输内容的前一年，即 2006年，美国基本有线电视订阅的平均价格在 40 美元至 50 美元。当时人们每天看电视的时间约为 4 小时，也就是说他们每天可能要看大约一个小时的广告。当前，YouTube TV 等服务收费 70 美元或更高，而且它们仅提供直播节目。与此同时，Netflix 用户每天会观看两个小时的内容（涵盖所有类别），而支付的费用却仅为上述价格的十分之一。他们中的许多人甚至连一个广告都不用看。想想就觉得，订 Netflix 简直不要钱！

Netflix 确实是这么认为的。该公司联合首席执行官格雷格·彼得斯（Greg Peters）在最近的财报电话会议上表示，他对 Netflix 的“长期盈利机会”持乐观态度。“目前，我们在服务的国家和地区（编者注：中国大陆不在其中）只获得了 6% 的收入机会，”他说。“只要我们继续努力提高电视和电影的多样性和质量，逐步扩大提供内容的种类，增加更新的内容类型，我们相信每年都能逐步增加这一份额。”

简而言之，Netflix 正瞄准你的整个娱乐消费习惯，还有你的全部娱乐预算。

彼得斯还表示，在考虑涨价时，Netflix 会考虑用户参与度、留存率和用户获取率等因素。所有这些都归结为一个简单的问题：价格上涨后，你还会继续使用 Netflix 吗？到目前为止，答案几乎都是肯定的。因此，价格一直在上涨。其实就是这么简单。Netflix 很清楚，它可以收取更高的价格——也许会高很多——而且几乎没有人会离开。

理解定价策略细节的另一种方式是，Netflix 非常希望你订阅含广告的套餐。该公司曾多次表示，与仅从较高的订阅价格中赚取的利润相比，较低的月费和广告相结合可以使其榨取更多钱。很大一部分新订户选择广告套餐——最近一个季度约为 55%。Netflix 开始测试其现有订户愿意支付多少钱来保持他们的无广告计划。无广告价格上涨的幅度是基本版套餐的 2.5 倍，这绝非偶然。但一定要记住：即使人们都改用广告计划，价格仍可能上涨。毕竟，有线电视价格昂贵且充斥着广告，Netflix 肯定喜欢这种商业模式。

Netflix 继续发出信号，表明其雄心只会日益增长。在电话会议上，该公司的另一位联合首席执行官泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）表示，在圣诞节 NFL（美国职业橄榄球大联盟）比赛和保罗 / 泰森拳击赛取得成功后，公司对直播体育赛事的态度比以往任何时候都更加开放。该公司也越来越多地涉足游戏，这占了许多人娱乐预算的另一大块。Netflix 甚至开始借鉴 YouTube 和 TikTok 的策略，将更多网红创作者引入平台。

Netflix 联合创始人、前首席执行官里德·哈斯廷斯（Reed Hastings）有一句名言，说 Netflix 的主要竞争对手是“睡眠”。公平地讲，睡眠仍是一股相当强大的市场力量。YouTube 在人们的视频观看体验中继续占据着更主导的地位。但 Netflix 几乎超越了其他所有公司——甚至连其表面上的竞争对手现在也将其节目授权给 Netflix，因为那里有观众，也有文化。

流媒体之战一直很混乱，而且肯定还未结束，但 Netflix 已经赢了。剩下的唯一问题是胜利的战利品到底有多丰厚。相信 Netflix 定能找到答案。