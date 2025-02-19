马来西亚数字经济发展局（Malaysia Digital Economy Corporation，MDEC）日前表示，将致力于通过促进企业数字化转型、人才培养、技术部署等举措，促进马来西亚在年底前实现（或超过）数字经济占GDP总值25.5%的目标。

MDEC在一份声明中指出，数字经济在推动创新、提高生产力和促进行业新商业模式方面发挥着至关重要的作用，因此，它也将会继续成为马来西亚经济增长的战略引擎。

此外，MDEC首席执行官Anuar Fariz Fadzil进一步指出，马来西亚的积极数字政策——尤其是在人工智能和人才培养方面，也将共同推动该国实现数字领先的区域中心定位。并且他也补充道，MDEC的目标是提高中小企业的竞争力，继续吸引高质量的投资，并培养一支为未来做好准备的数字技能劳动力队伍。

据介绍，当前，外国直接投资（FDI）是马来西亚增长的主要驱动力之一，其中，针对数据中心的投资便是最好证明。据透露，24年期间，马来西亚吸引了超860亿林吉特（193.5亿美元）的数据中心投资。同时，根据相关数据，马来西亚全国的数据中心已达77座。

另一方面，近期，马来西亚也发布了该国24年的GDP增速，达到5.1%的水平。马来西亚国家银行（BNM）称，这一速度主要受出口反弹、投资

审批强劲以及多年期公私合作项目进展的推动所致。于此，Anuar认为，这一增长反映了马来西亚经济的韧性和活力，数字经济则在推动经济复苏和未来繁荣方面发挥着越来越重要的作用。

从这一点出发，有数据指出，马来西亚在24年批准的数字投资总额达到1636亿林吉特（368.1亿美元），比23年批准的数字投资价值高出250%。同时，这一时期的数字投资流入还创造了超过4.8万个就业岗位，较上年高出109%。

最后，MDEC也在声明中强调，马来西亚已准备好成为进入东盟市场的门户。而相应的，作为背景，马来西亚前五大FDI流入国分别来自新加坡、美国、中国、澳大利亚以及印度。

根据谷、歌淡马锡、贝恩此前联合发布的《2024东南亚数字经济报告》，24年期间，马来西亚数字经济总GMV规模有望达到310亿美元，较上年增长16%。展望未来，报告预测，至2030年，这一数字有望达到450亿至700亿美元的水平。