2月18日，2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛在上海举行。瑞金医院在会上发布临床级多模态互动式病理大模型——RuiPath，瑞智病理大模型RuiPath基于华为DCS AI解决方案打造。

瑞智病理大模型RuiPath受益于瑞金医院丰富的病种，高质量的医疗数据，癌种覆盖广度达到中国每年全癌种发病人数90%的常见癌种，还涵盖垂体神经内分泌肿瘤等罕见病。在深度上，医生可以和RuiPath开展互动式病理诊断对话。

针对传统及数字化智慧病理发展中的痛点，如三甲医院病理医生诊断工作量巨大、数智化基础薄弱、传统AI模式中覆盖病种少、已公开病理大模型算力需求大、多模态训练难度大等业界普遍的业务痛点，RuiPath大模型实现4大创新，包括场景与应用创新、模型与算法创新、存算协同创新和AI工具链创新。

据介绍，华为DCS AI解决方案，扫清大模型在行业落地过程中面临的数据工程处理慢、模型/应用对接难、AI系统可用度低的三大障碍，其关键组件ModelEngine大幅提升训推及精调过程效率，有效降低部署成本，加速AI在千行万业落地。瑞智病理大模型“学习”病理诊断书籍300余本，在病理医生整理的常用问题测试中问答准确率可到90%。