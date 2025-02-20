动点出海综合外媒报道获悉，TikTok已于今日（2月20日）解雇了其新加坡信任与安全团队的员工。

消息人士指出，至少有十几名员工收到了与此相关的解雇通知。同时，部分员工在一小时内就已无法访问公司系统。

在原因层面，有媒体援引TikTok新加坡员工收到的邮件表示，“关于该团队的裁员是经过数月的慎重考虑后做出的···此举是为了提高运营效率，更好满足其业务需求。”

值得一提的是，据TikTok CEO周受资在去年1月份时透露，当时，TikTok全球范围内拥有超4万名负责信任与安全的专业人士。不过，就本次新加坡地区的裁员而言，消息人士并未指出具体有多少名人士居于新加坡地区。

另有消息指出，此次裁员是TikTok更广泛的裁员计划的一部分——在新加坡之外，其裁员计划也涉及了TikTok亚太、欧洲以及美国的信任与安全团队。

此外，就东南亚地区而言，更早之前——在去年10月份时，如本栏目指出，作为“强化内容审核模式”的体现之一，包括马来西亚在内，TikTok已在全球范围内启动了大规模裁员计划。其中，据悉，此次裁员影响到了481名马来西亚员工。

而相应的，作为背景，当时，一位TikTok发言人讲到，24年，TikTok预计将在全球范围内投资20亿美元用于信任和安全方面，并将继续提高自身效率。并且也有媒体称，TikTok也正计划在随后的下个月时展开更多裁员动作，从而整合部分地区的业务。