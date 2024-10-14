动点出海综合多家外媒报道获悉，作为“强化内容审核模式”的体现之一，近期，包括马来西亚在内，TikTok已在全球范围内启动了大规模裁员计划。

其中，就马来西亚而言，有外媒表示，TikTok已向当地有关部门确认，此次裁员影响到了481名员工（低于此前传言的超500人）。不过，媒体也指出，裁员后，TikTok在马来西亚仍有近3700名员工。

在本次裁员中，据透露，裁员员工大多涉及内容审核工作（并且并不只是就马来西亚地区的裁员员工而言）。相应的，一位TikTok发言人讲到，今年，TikTok预计将在全球范围内投资20亿美元用于信任和安全方面，并将继续提高自身效率。

据透露，目前，TikTok平台上有80%违反准则的内容是通过自动化技术删除的。

针对本次马来西亚裁员动向，TikTok 发言人在回复我方（动点国际/TNGlobal）的询问时称：“我们正在不断努力，以进一步加强我们的全球内容审核运营模式，并在此基础上做出了这些改变。”

作为背景，有观点认为，此次裁员发生在跨国科技公司在马来西亚面临越来越大的监管压力之际。

今年7月，马来西亚通信和多媒体委员会（MCMC）曾表示，为了确保用户的安全网络环境并打击网络犯罪行为，将对马来西亚的注册用户超800万的“社交媒体服务”和“互联网消息服务”提供商实施新的许可要求——其中，TikTok同其他众多知名社交媒体平台均包含在列。据悉，这一许可要求将在明年1月1日起正式实施。

值得一提的是，根据媒体报道，TikTok也正计划在下个月时展开更多裁员动作，从而整合部分地区的业务。不过，另有媒体指出，TikTok的新加坡员工目前并未受到裁员计划波及。

基于TikTok官网介绍，该公司在全球200多座城市中拥有超11万名员工。

另一方面，有马来西亚官员在此次动向中表示，TikTok在马来西亚的裁员并不会影响其当地运营，并且，“事实上，TikTok 将开放一些新职位并增加员工数量。包括云计算和数据中心在内，他们将（在马来西亚）提供多项新的服务。”

从这一点出发，今年中期，有消息表示，TikTok母公司字节跳动计划在字节跳动计划投资100亿林吉特（约合154亿人民币或21亿美元）以在该国建设一个人工智能中心。此外，据了解，作为该交易的一部分，字节跳动还计划额外投资15亿林吉特（约合23亿人民币）扩建其在马来西亚的数据中心设施，以满足日益增长的用户需求。