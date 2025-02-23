科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.02.17-2025.02.23）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本周，马来西亚数字经济发展局（MDEC）对外发布了今年的一个目标：促进马来西亚在年底前实现（或超过）数字经济占GDP总值的25.5%。

相应的，作为参照，有数据预测，马来西亚在24年的GDP总值为1.7万亿美元。同时，关于其数字经济的一个相关数据是——24年期间，马来西亚数字经济GMV的预测值为310亿美元。

当然，尽管此数字并非等同于上述目标中的定义范畴（狭义之于广义），基于其GMV表现中的具体构成，我们也或许可以了解到，这个超四分之一的目标将可能会由哪些构成实现。

根据此前的预测报告，在马来西亚24年的数字经济GMV中，电商成为了其中的中流砥柱，为其提供了超半数的份额（其次为在线旅游），达到160亿美元，较上年实现17%增速（23年与22年持平，增长为0%）。而尽管报告并未列出具体的增长原因，在更广泛的东南亚整体层面，报告认为，视频电商和对GMV的再投资为其提供了不可忽视的推力，而这在马来西亚或许也将同样如此。

另一方面，按照MDEC的说法，外国直接投资（FDI）是马来西亚增长的主要驱动力之一（同时上述预测报告也强调了这一点）。其中，仅数据中心而言，该行业领域在24年就为马来西亚带来了超193亿美元的投资。而再从这一点出发，马来西亚当局在去年预测，基于当地数据中心释出的积极信号——“现有从业方正在扩大业务，新入局者则开始投资于该国”，今年，其数据行业的整体营收有望达到36亿林吉特（约合8亿美元），较23年翻上一番。

当然，无论是其他诸如企业数字化转型进程还是以更加具体的行业——比如人工智能、数字金融、企业服务等为体现的数字化场景，无论是正在落地的一系列沙盒计划还是监管框架，马来西亚也都正在释放出这里的增长潜力，吸引外界的关注。

未来，马来西亚或许会像它所说的那样，有望成为进入东盟市场的门户（或者说成为东盟的一种象征）。但在此之前，它也将向外界证明，这里也已经做好了准备。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

报告：Grab的按需服务为马来西亚GDP贡献近0.5%份额：据马来西亚咨询机构EconWorks日前发布的一份报告表示，基于23年的数值计算，总部位于新加坡的东南亚超级应用Grab的按需服务（包括叫车和配送）为马来西亚经济带来了99亿林吉特（约合161.8亿人民币）的经济贡献，约占该国GDP的0.5%。

报告：东南亚去年外卖支出达193亿美元：据墨腾创投日前发布的一份报告指出，2024年期间，东南亚外卖支出同比增长13%，达到193亿美元。

报告称，在此期间，越南和印尼引领了该地区外卖市场的增长——其中，越南市场的增幅达到26%（由ShopeeFood和Grab形成了双头垄断局面），印尼则达到了18%（主要由Grab、Gojek和ShopeeFood提供）。

消息称PropertyGuru裁员近12%：据外媒报道，新加坡房地产科技公司PropertyGuru已于近期裁员174人，并关闭了三个业务部门，以缩减业务规模，专注其主要的在线市场业务。

据了解，这三个部门分别是Sendhelper、数据&软件解决方案（data and software solutions）以及PropertyGuru Finance。其中，Sendhelper于22年10月被收购，主要提供清洁等物业维护服务。PropertyGuru Finance则主要提供抵押贷款咨询。

TikTok将在泰国投资38亿美元：2月17日消息，字节新加坡子公司TikTok Pte. Ltd.近日宣布将在泰国投资38亿美元，开展数据托管服务，以加强东南亚数字基础设施布局。泰国投资委员会近期批准了TikTok的泰国数字基础设施项目，泰国投资委员会秘书长Narit Therdsteerasukdi表示，投资将推动泰国的数字和人工智能基础设施建设，并支持其成为东南亚数字创新中心的目标。

印尼计划大力建设电动公共汽车充电站，到2030年数量增至当前20倍：据报道，印度尼西亚能源与矿产资源部2月18日表示，印尼计划到2030年在全国范围内建设6.3万个电动公共汽车充电站，以加快电动汽车发展步伐，并减少对进口燃油的依赖。印尼能源与矿产资源部电力司司长吉斯曼·胡塔朱卢在当日举行的研讨会上表示，该计划将使印尼的充电站数量大幅增长。“目前，全国范围内已运营的电动公共汽车充电站共3233个，按照规划未来将增至6.3万个。”

MDEC：希望推动数字经济为马来西亚今年GDP贡献25.5%份额：马来西亚数字经济发展局（Malaysia Digital Economy Corporation，MDEC）日前表示，将致力于通过促进企业数字化转型、人才培养、技术部署等举措，促进马来西亚在年底前实现（或超过）数字经济占GDP总值25.5%的目标。

TEMU上线东南亚首个半托管站点：2月20日消息，TEMU日前已正式在东南亚推出其首个半托管站点——菲律宾站。步入2025年，TEMU进一步加速了其半托管开站计划。斯洛伐克站、爱尔兰站、克罗地亚站、保加利亚站和希腊站已经正式开放，其中斯洛伐克站于2月20日、爱尔兰站于2月24日正式面向消费者开放。此外，阿联酋站也预计将于2月28日正式对消费者开放。与此同时，立陶宛站、拉脱维亚站、爱沙尼亚站、卢森堡站和芬兰站等站点也即将开站。

马自达 50 亿泰铢在泰国建厂，公开下一代 CX-3 紧凑型 SUV 设计图：汽车媒体 carscoops 昨日（2 月 19 日）发布博文，报道称马自达（Mazda）举办新闻发布会，在官方草图中出现了一款神秘的 SUV 车型，疑似小型跨界 SUV，应该是 CX-3，引发业界广泛关注。

马自达宣布投资 50 亿泰铢（当前约 10.81 亿元人民币），在泰国建设电动小型 SUV 生产基地，新车预计将于 2027 年在泰国投产，并出口至日本和其他东南亚国家。

消息称TikTok将裁减新加坡信任与安全团队：动点出海综合外媒报道获悉，TikTok已于2月20日解雇了其新加坡信任与安全团队的员工。

消息人士指出，至少有十几名员工收到了与此相关的解雇通知。同时，部分员工在一小时内就已无法访问公司系统。

SC引入监管沙盒促进马来西亚创新：据悉，马来西亚证券事务监察委员会（SC）已于本周发布了监管沙盒指南，详细说明了参与的资格标准和要求。根据声明，沙盒的资格标准包括引入马来西亚目前尚未提供的资本市场产品或服务，且不完全符合SC现有的任何框架；或者能够向马来西亚资本市场展示明确的价值主张。

此外，声明也表示，强烈鼓励专注于金融包容性、伊斯兰金融或退休解决方案的产品和解决方案。据了解，沙盒申请将于25年4月15日开放，至25年5月31日结束申请。

投融资

菲律宾停车初创公司Parkwise获得2.5亿美元投资：动点出海获悉，菲律宾停车解决方案提供商Parkwise已于近日获得了一笔高达2.5亿美元的投资。

据了解，这笔融资来自PATRIZIA与三井通过其合资基金管理公司（代表APAC Sustainable Infrastructure Fund/A-SIF），而这笔资金也将基于基金和共同投资的形式提供，从而支持一系列项目的实施。