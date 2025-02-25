日前，有消息称，博世将在今年第一季度末终止其电动汽车充电服务。对此，记者向博世方面求证，其工作人员表示该消息属实。

“由于电动出行服务市场竞争激烈，增长低于预期，同时面临高成本压力和投资需求。经深入评估，博世决定于2025年6月30日结束电动出行服务领域的相关业务，‘Charge My EV’应用程序将于2025年3月31日下线。”上述工作人员称。

从截至去年9月披露的信息来看，博世已在全球四大洲提供超过一百万个充电桩的接入服务。具体来看，博世在欧洲有约80万个充电桩，北美有13万个充电桩，原计划到2024年底在澳大利亚、新西兰和亚洲接入的充电桩数量将达到约20万个。彼时，博世电驱动系统事业部总裁Marco Zehe表示：“博世的明确目标是提供广泛的充电桩接入服务，结束由不同充电应用程序引发的混乱。”

与主机厂合作伙伴层面，博世曾与吉利旗下的莲花，以及玛莎拉蒂品牌达成了充电合作伙伴关系。因此在博世结束充电服务之后，莲花和玛莎拉蒂可能需要寻找新的充电服务提供商。“此次调整涉及全球充电网络接入及充电站管理系统等相关服务。博世已与相关合作伙伴、客户及供应商展开沟通，将确保业务调整的平稳过渡，同时持续推动电驱动技术的发展。”上述工作人员称。

上述工作人员还向记者透露，调整充电服务业务也是博世为了保持市场竞争力，优化自身市场定位，并积极应对市场环境变化的一项举措，因为电动出行服务市场增长低于预期，且该业务也面临高成本压力和投资需求。

事实上，在激烈的行业竞争背景下，博世的经营压力也在增加。根据博世2024年财报，其全年销售额约905亿欧元，同比微降1%，调整汇率影响后与上一财年基本持平，息税前利润率为3.5%。不过在中国市场，博世仍保持着增长态势，其2024年在华销售额为1428亿元人民币（约183亿欧元），同比增长2.7%。

来源：每经