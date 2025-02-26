4499 元，是国行 iPhone 16e 的起售价。你觉得它值这个价钱吗？

上周公布的 iPhone 16e 有很多优点，但它已不再是“廉价版 iPhone”，苹果也正式告别了小屏手机。

作为 3499 元 iPhone SE 的后续机型，很难不将 16e 视为令人失望的产品。当然，它比普通版 iPhone 16 便宜 1500 元，而且 16e 同样配备了最新的 A18 芯片，支持 Apple Intelligence。这次“涨价”对未来的 iPhone 定价来说也可能是个坏消息。

iPhone 16e 上的新硬件数量不少——包括更大的 6.1 英寸 OLED 屏幕、苹果首款自研调制解调器 C1 和前面提到的 A18 芯片——很容易为涨价找到借口。16e 在规格上与 iPhone 16 的差距，肯定比第三代 SE 与 iPhone 13 的差距大得多。

但我认为苹果并不真的需要为这款机型配备 OLED 屏幕，可能还有其他方法降低成本。苹果砍掉了 MagSafe 实在是奇怪，而这个功能比更大的 OLED 屏成本更低，也更有用。比如你可以用到类似车载导航支架这样的很多实用磁吸配件。

既然有这个配件生态（而且配件很赚钱），为什么在新手机上砍掉？苹果的行为实在令人匪夷所思。

虽然拥有 A18 芯片和完整的 Apple Intelligence 支持这些点很不错，但我猜大多数消费者并不是冲着 AI 功能而买 16e。

如果我们必须为 iPhone 16e 的定价找一个背锅者，那很可能就是 Apple Intelligence。毕竟，苹果仍在努力证明自己并没有落后微软、Google 和 OpenAI 太多。

在以往任何一年，苹果可能都有理由在 16e 中放入一块旧上一两代的芯片，但在 AI 炒作热潮当中，这是不可能发生的事情。

如今，售价低于 3500 元的廉价 iPhone 梦已破灭，苹果似乎只是在为未来的价格上涨做铺垫。

当然，我相信你是精明的苹果用户，可以选择二手或官方翻新的 iPhone。

买二手是我的个人智慧（Personal Intelligence），或许我并不想要苹果智能（Apple Intelligence）。

最后，你也许想听 AI 对于 iPhone 16e 定价的看法，我也顺便问了问。

ChatGPT 和 DeepSeek 给出的回答都模棱两可，观点没有明显的偏向性——所谓谁都不招惹……这里就没必要放出来了。

相反，X 的 Grok 给出的回答更有“人味”。它从国家补贴价的层面谈论了 iPhone 16e 的售价以及与国产中高端安卓手机的竞争。以下是 Grok 的答复内容：