苹果终于如预告那般发布了传闻已久的新一代 iPhone SE——这次改了名字，成为了 iPhone 16 “家族“的一部分——iPhone 16e。

4499 元的起售价变高了，新手机公布前，上一代 SE 官方售价是 3499 元。不过存储空间由 128GB 起跳，算是给了涨价一些理由（和消费者自我安慰）。颜色方面，只有黑、白可选，上一代还有红色，不知道后续会不会有 (PRODUCT)RED 红色版。

先说意外的规格：iPhone 16e 竟然不支持 MagSafe 无线充电，仅支持 7.5W 的 Qi 协议。这个“阉割”实在是看不明白。

这款新 iPhone 是首款采用苹果自研 5G 调制解调器的手机，芯片名字叫 C1。苹果表示得益于芯片与 iOS 18 的电源管理配合，手机的续航表现能更上一层楼。到底有没有比高通的方案好用，得等发售后看看用户的实际 5G 连线体验再下定论。

官网首先介绍的就是坚固耐用特性。iPhone 16e 机身由航空级金属打造，“日常磕碰也无妨”。对比小哥 iPhone 16 的 5999 元官方售价（最近还有国家补贴和叠加各类补贴），就看你是想用得更久，还是再加点钱上整体性能好、功能更全面的 iPhone 16 了。

屏幕由 LCD 换上了 OLED。我的同事鹏辉由于看不了 OLED 屏幕（生理原因），所以他手上用了多年的 iPhone XR，应该还能再挺下去。他说他打算换第 4 块电池接着用。

Lightning 闪电接口和 Home 按键双双走入历史；换上 USB-C 接口也是意料之中。要顺应时代潮流，以及符合欧盟的强制规定。

Home 键随 iPhone 2007 年初登场时亮相，想想到现在已经有 18 年时间了。我家里还放着一部初代 iPhone SE 作收藏。放心，我会好好爱惜它的 Home 键。

少了主屏幕按钮，多了操作按钮。你可以自定义各种小工具、功能。不过我还是中意经典的静音切换拨钮。

尽管用上了全面屏，但相比 iPhone 16，iPhone 16e 没有采用灵动岛设计。你得继续让你的爱机梳“刘海”造型。从 iPhone X 一路用过来，我现在的日常用机是 iPhone 12 Pro。我不会买 iPhone 16e，这一点后面会讲。

iPhone 16e 还是继承 SE 系列的老传统，主摄依旧是单颗镜头。不过这回苹果将主镜头和长焦的功能融为一体，4800 万像素对于日常拍摄来说够用。缺失的环节：相机控制、超广角。

关于相机控制，我之前去店里试了试，感觉学习成本实在是太高，根本不想费精力研究。iPhone 16e 上没有也罢。

A18 芯片其实也用的是“阉割版”。相比 iPhone 16 图形处理器少一核。这很好理解，毕竟不能抢大哥们的风头。苹果说“刀法要准，下手要狠”。

上面那句我编的。

顺带一提，iPhone 16e 的港澳台版均仅支持 eSIM，意味着想买港版在国内用的用户，可以死心了，因为国内四大运营商暂不支援手机端 eSIM 业务。死心之后可以放心：在国内购买的行货仍然有双实体 SIM 卡槽。

最后是 Apple Intelligence，Apple 智能。苹果在官网上标注这个 AI 功能的推出时间“依监管部门审批情况而定。”根据之前的传闻，推出时间点可能是 4 月份。

之前阿里巴巴方面确认他们在和苹果合作，将为中国大陆用户研发符合法规的 AI 功能。

苹果官网在显眼位置提供续航、性能领域的对比旧机型工具，很明显意思就是让你赶紧换机，别再守着 iPhone 11、iPhone 12 不放了好吗！

正如我在 iPad mini 7 评论文章中所述，iPhone 16e 某些方面也是同样的性质。苹果为了降低消费者用上 Apple 智能的门槛——主要是价格，端出了这样一部 SE。在此之前用上 Apple 智能的手机设备最低需要 iPhone 15 Pro；最便宜的设备是 iPad mini 7（3999 元起）。

问题是，你会“升级”到 iPhone 16e 吗？反正我不会换 iPhone 16e。我不会为了 AI 功能掏钱买手机，至少在 AI 助理无法 100% 准确、可信、可靠的情况下是这样。