DeepSeek开源周（OpenSourceWeek）第四弹来了，DeepSeek于2月27日在X上宣布这次开源的是三项优化并行策略，并在Github上详细展开了DeepSeek-V3和R1模型背后的并行计算优化技术，通过这些阐述可以清晰了解团队是如何精细地优化计算和通信，最大限度利用GPU能力的。

这三项优化并行策略其中包括DualPipe，这是一种用于V3/R1模型训练中计算与通信重叠的双向流水线并行算法，这种算法能够完全重叠前向和后向计算通信阶段，与传统方法相比减少了“流水线气泡”（设备在某些时刻的空闲等待）。 在DualPipe的开发团队署名中，包括创始人梁文锋。

就在昨日，DeepSeek还在海内外同时宣布了API 错峰优惠，自2月26日起，北京时间每日00:30至08:30的夜间空闲时段，API 调用价格大幅下调：DeepSeek-V3 降至原价的 50%，DeepSeek-R1 更低至 25%。DeepSeek鼓励用户充分利用这一时段，享受更经济更流畅的服务体验。

另外，也有消息称，DeepSeek正寻求巩固自身优势，尽早推出R2模型，消息提到DeepSeek原本计划在5月初发布R2模型，目前会加快这一速度。DeepSeek目前并未对此回应。

此前DeepSeek在R1论文中提到，R1 的性能将在下一个版本得到改善，因为相关的RL（强化学习）训练数据还很少。随着RL数据的增加，模型解决复杂推理任务的能力持续稳定提升，且会自然涌现出一些复杂行为能力。

业界认为，DeepSeek-R2的发布可能是AI行业的一个关键节点。

来源：第一财经