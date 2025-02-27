“对一家汽车电商平台来说，谈到未来时，它会有怎样的期待？”

对Carsome而言，这个问题的答案可能并不仅仅只是关乎于“未来”。

更早之前，或者说在四年前的2021年，我们有幸同这家身为“东南亚最大综合汽车电商平台”的联合创始人兼首席执行官Eric Cheng展开了一场对话（你可点击这里查看）。在这次对话中， 他提到了自己创建这家公司的出发点、公司发展过程中的困难、Carsome对自身的定位&实践、对Carsome和东南亚二手车市场的期待、以及作为一名有一些追逐的尝试者的感悟。

而现在，在差不多四年后，我们有机会又同Eric展开了对话。在这一次，我们准备了一些不同的问题：它们与上一次的采访并不多么相关，而且这些问题本身可能也不具备足够的针对性——针对四年前和现在的区别，但是在Eric的讲述中，这些回答中的有些部分，或许可以是他能够回答当时的自己的。

本期SEA Talk聚焦问题

Carsome的近况（基于24年的表现） 对于东南亚二手车市场的一些观察 Carsome的后续规划 关于对4年前采访的“回应”

Carsome近况

在Eric看来，2024年是Carsome具有里程碑意义的一年。这一年里，Carsome对可持续增长、盈利能力和创新的关注取得了丰硕成果。

在2024，Carsome连续三个季度实现盈利，并有望把这一势头扩展至全年。另一方面，Carsome还与AmBank和Maybank等银行机构建立了战略融资合作伙伴关系，获得了超过2亿林吉特（约合3.27亿人民币）的营运资金，从而加快了融资和保险等（汽车）配套服务的发展。

此外，Eric也强调，Carsome也迎来了另一个重要时刻——平台汽车销量突破50万辆大关。于此，他认为，这证明了“客户对我们的信任”。而他也进一步补充道，Carsome Academy（暂译Carsome学院）通过与多个政府机构合作，在支持汽车职业技术教育与培训行业方面“取得了长足进步”，也进一步促进了“人才培养和行业提升。”

市场观察

对于马来西亚乃至东南亚二手车行业的前景，本次，Eric也分享了他的一些看法。

他表示，今年（2025年），东南亚二手车行业的前景依然复杂，而这会受到该地区经济逆风和不断变化的消费趋势的共同影响。

在马来西亚，即将实施的汽油补贴合理化政策可能会影响消费者的行为，推动消费者对更省油、更经济的汽车的需求。这为二手车市场创造了机会，可以提供价格合理的替代产品来满足消费者不断变化的偏好。

在泰国，二手车市场面临着家庭债务增加、不良贷款停滞不前和信贷条件收紧等挑战，其贷款批准率徘徊在30%左右。这些财务压力限制了买家是否可以获得能负担得起的融资选项，并制约了市场的增长能力。虽然拟议的利息减免等政策旨在减轻这些负担，但其有效性仍将取决于实施态度和长期可行性。

而在整个（东南亚）区域，二手车行业仍保持着韧性。因为消费者会在经济不确定的情况下寻求可靠且实惠的出行解决方案。尽管信贷限制和监管变化等挑战依然存在，但这一行业对可负担性、信任和创新的关注确保了它在2025年仍然会是东南亚汽车生态的重要组成部分。

后续以及未来

2025年会是Carsome成立的十周年。于此，Eric表示，“这是一个里程碑，激励我们继续为客户突破界限。”在这一年，Carsome的工作重点很明确：深化自身作为本土品牌的根基，同时扩大Carsome在整个地区的影响力。

他指出，2025年，Carsome的目标是通过完善服务、技术创新和增加配套产品来提高客户的信任度，从而改善并继续提升端到端的汽车拥有体验。“···我们将在已取得的势头上再接再厉，为下一个十年的发展奠定基础。”

而在访谈的最后，他也进一步回答到，作为Carsome今年的另一个重点，加强Carsome作为东南亚领先汽车生态系统参与者的地位也是一件重要的事情。随着马来西亚在2025年担任东盟主席国，“我们认为，这是与东南亚地区更广泛的经济和贸易优先事项保持一致的关键时刻——这不仅为扩大Carsome作为本土品牌的身份提供了机会，也为深化支持该地区汽车和数字经济增长的合作提供了可能。”

“值此庆祝成立10周年之际，我们将继续创新和完善自身产品，以充分利用这一趋势。无论是探索扩大生态系统的机会还是通过技术手段提高客户信任度和透明度，我们的首要任务仍然是：提供价值，满足东南亚客户和合作伙伴不断变化的需求。”

关于“回应”

最后的最后，在上一次的访谈中，Eric提到了这样的一个希望，是针对Carsome本身的——“无论购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用我们的产品，而Carsome是作为一个品牌来满足这些需求。我想这就是我们的最终目标：让Carsome在人们谈及汽车的时候成为每个人都能记住的首选品牌。”

彼时，Carsome刚达成1万辆的月交易量，其年交易总额正在向10亿美元大关突破。而如今，根据Carsome去年分享出的一些数据，在去年二季度和三季度，Carsome的总收入分别为3.1亿美元和3.05亿美元，并且如上所述，Carsome也在这一年的3个季度内实现了盈利。所以，关于Carsome的目标，这离Eric的设想更近了一些了么？或者，它可以成为针对这个希望的一部分回答了么？

各位读者，你们会得出哪些答案呢？