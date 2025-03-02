科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.02.24-2025.03.02）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着调查的不断深入，对曾经的东南亚水产科技明星eFishery来说，它正在几乎无可避免地走向尾声。当然，无论是破产清算还是更坏的结果，随着结局的到来，相信这里也会出现更多的疑问：“谁会是下一个eFishery？”

当然，要回答这个问题，eFishery是如何来到今天的可能更为值得深思。正如我们所看到的那样，作为一家一度快速扩张的东南亚初创企业，eFishery的发展轨迹中也多少隐含了东南亚创业生态本身的一些体现。

也正如eFishery此前所“宣称”的那样：自2020年12月份以来，eFishery的网络规模扩大了十倍，其饲养培育也在疫情期间为更多用户所使用。在此之外，当时，eFishery还表示，“计划在未来三到五年内为100万渔民提供服务（当时是22年）”。而如果把时间的指针拨回那段同样高光的时刻，我们或许也可以看到类似的剧本——无论是爆发式出现的独角兽数量还是日益突破新高的融资状况，在东南亚创投领域迎来高增长的21年前后，eFishery式的故事可能更为符合那个特定时期的节奏，而这会意味着这其中也并不会仅仅只有eFishery一方——正如此前也在印度创投领域留下高光时刻的Byju’s那样。

如今，面对充满不确定性的环境因素和通胀带来的更多考量，寒冬的阴影依然盘旋在东南亚的上空，就像近年来的剧情走向那样。而这时，随着资本热潮的褪去（或者按下暂停键），那些缺乏真实价值支撑的“叙述者”可能会更多从幕后走向台前。

eFishery并不会是这个名单中的最后一个企业。但随着eFishery的出现，或许外界也将逐渐重拾起它所带来的思考：无论后续还有多少家eFishery，对东南亚创投领域而言，创业和投资始终都将会是一件关于务实的事情，而非估值。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

人工智能能取代多少工作？星展集团称未来3年内将减少4000个岗位：据海峡时报报道指出，新加坡金融服务巨头星展集团（DBS Group Holdings，下称DBS）首席执行官Piyush Gupta表示，随着人工智能越来越多地承担起人类的职责，未来三年内，集团预计将减少近4000个合同工和临时工岗位。

奇瑞马来西亚智能工厂动工：初期年产能 10 万辆，明年投产：据易车网报道，当地时间 23 日，奇瑞汽车宣布在马来西亚雪州的高科技汽车城设立奇瑞智能汽车工业园，将于 2026 年完工。

奇瑞智能汽车工业园占地 200 英亩（约 81 公顷），在落成后的初始产能为每年 10 万辆，但将预留空间并计划未来拓展到 30 万辆，剩余的其它土地将可供零件供应商使用，也可被用来作为建设训练中心以及研发中心等用途。

消息称印尼同意解除 iPhone 16 禁令，已与苹果谈妥条件：据彭博社报道，知情人士透露，印尼与苹果公司已就解除对 iPhone 16 的禁令达成一致，这标志着双方持续五个月的僵局即将结束。此前，苹果公司已将其在印尼的投资承诺增加至 10 亿美元（当前约 72.52 亿元人民币）。

面向NIMP企业，马来西亚推出超1.3亿林吉特投资基金：动点出海获悉，近日，马来西亚国际贸易和工业部（MITI）与马来西亚证券事务监察委员会（SC）宣布，已经根据该国的2030新工业总体规划 (NIMP 2030)联合推出了一项战略共同投资基金 (CoSIF)。

两家机构在联合声明中表示，CoSIF初始将拨款1.315亿林吉特（约合2.14亿人民币），将通过股权众筹 (ECF) 和P2P融资平台进行分配，以支持当地战略行业的中小规模企业 (SME) 和中型企业 (MTC) 的发展。

TikTok 准备未来五年在泰国投资 88 亿美元：据 Matichon Online 报道，TikTok 亚太公共政策副总裁 Helena Lerch 当地时间 2 月 26 日在同泰国总理佩通坦的会谈中表示，TikTok 未来 5 年将在泰国追加投资 88 亿美元。

Helena Lerch 称 TikTok 感谢泰国政府对该应用的支持，TikTok 在泰国境内拥有超 5000 万用户，超过 300 万泰国人使用 TikTok Shop 电商平台。此外 TikTok 目前在泰工作人员超过一千余名，他们正帮助 TikTok 平台在当地安全合规发展。

投融资

越南农业科技平台Techcoop获得7000万美元融资：越南综合农业科技平台Techcoop近日宣布，已经成功完成了7000万美元A轮融资。据悉，这笔融资包括2800万美元的股权融资和4200万美元的债务融资。其中，就股权融资而言，该融资得到了现有投资者TNB Aura和AVV的联合领投，BlueOrchard、FMO、AppWorks和Capria Ventures等新投资者参投。

观点&观察

eFishery暴雷，投资者血本难归：eFishery的财务造假风波可能要比想象中严重得多。据彭博社日前报道指出，根据一份调查文件显示，对曾经的印尼水产明星企业、并且也是东南亚首家水产科技独角兽eFishery来说，其投资者的投资回收率可能只有十分之一不到——或者换句话说，投资者每投资1美元，可能连10美分都收不回。

访谈

对话Carsome：走向一家综合汽车电商的下一个十年｜SEA Talk：更早之前，或者说在四年前的2021年，我们有幸同这家身为“东南亚最大综合汽车电商平台”的联合创始人兼首席执行官Eric Cheng展开了一场对话（你可点击这里查看）。在这次对话中， 他提到了自己创建这家公司的出发点、公司发展过程中的困难、Carsome对自身的定位&实践、对Carsome和东南亚二手车市场的期待、以及作为一名有一些追逐的尝试者的感悟。