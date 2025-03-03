有着112年历史的英国老牌豪华汽车品牌阿斯顿・马丁于上周宣布，计划裁员5%的员工，约170人。阿斯顿·马丁首席执行官阿德里安·霍尔马克表示，预计此举每年可为公司节省约2500万英镑成本。（约 2.3 亿元人民币）。

此前，保时捷也宣布计划在德国裁员1900人，并计划在2029年完成，以应对公司电动汽车需求下降的问题。阿斯顿・马丁作出这一举措的主要原因是过去一年糟糕的销量表现和日益恶化的财务状况。2024年，阿斯顿・马丁全球销量下滑约8.9%，英国、美洲等市场均呈现下滑趋势。

中国市场作为重要的海外市场，去年批发销量较2023年更是大降49%，几近腰斩。财务方面，阿斯顿・马丁去年全年营收为 15.8亿英镑，相较于2023年的16.3亿英镑下降了3%。利润方面，全年亏损高达2.891亿英镑（约26.57亿人民币），较2023年亏损额2.398亿英镑进一步扩大。特别是今年四季度，营收及利润双降，税前亏损同比激增400%。连续的亏损致使其债务规模快速扩大，增至11.6亿英镑（约107亿人民币），同比激增43%。值得一提的是，作为超豪华品牌其毛利率已经下降至37%。

对此，阿德里安·霍尔马克表示，未来企业的战略重心将转向“提升运营执行力和实现财务可持续性，且将规避因开发周期延误或仓促赶工产生的非必要成本与低效运作。”

来源：界面