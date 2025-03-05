也许有部分读者猜错了，库克预告的新“Air”原来不是笔电，而是 iPad Air。苹果昨晚发布了全新 iPad Air 和 iPad，主要为前者换上了 M3 芯片，两款产品机身设计基本与前代无差。

新 iPad 的起价为 2999 元，对比上一代，苹果调低了首发价格。iPad Air 则由 4799 元起跳，还是像之前一样有 11 英寸、13 英寸两种屏幕大小可选。存储空间全线由 128GB 起。

处理器方面，新 iPad Air 换上了 M3；老大哥 iPad Pro 是 M4，苹果还是在切水果（刀准手狠）。不过新 iPad 的芯片是 A16，也就是说它是目前 iPad 产品线中唯一不够格用到 Apple Intelligence 的机种。

A16 芯片首发于 iPhone 14 Pro 系列（注意是 A16 仿生芯片，iPad 上的是“阉割版”）。看样子苹果的清库存能力又提升了。常规操作。

两款新 iPad 均支持 eSIM，没有实体卡槽，这也是发展趋势，正常；支持 Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3。连接性方面你想要的基本都能满足。但 USB 速率方面有很大区别：iPad Air 支持 USB 3.0（速率最高 10Gb/s），而 iPad 仅支持 2.0（最高 480 Mb/s）

苹果还同步推出了新款妙控键盘，配备了一排 14 个功能键和面积加大的触控板。

妙控键盘的价格就差不多够买半台 iPad Air 了，且加起来的重量快赶上一台 MacBook Air。如果论办公效率、整体性与便携性，我会选一台 MacBook。两外，iPadOS 和 MacOS 在效率方面也不能相提并论。用过你就懂。

苹果仍然希望你买了 iPad 后配一个键盘，然后利用 M 系列芯片的强大性能来剪视频。天啊，并不是所有人都是视频博主、Up 主。我一直把我的 iPad mini 6 当作便携娱乐终端，基本都是用来阅读、看电影。从来不“创作”。当然，你有你的创作自由。

好像 M 芯片的卖点只剩剪视频了。也许过多宣传这一点并不是好事。

回过头来简单说，新 iPad Air 只是常规升级——换上 M3 芯片，其它基本不变。

新 iPad 虽然不支持苹果主推的 AI 功能 Apple Intelligence，但起售价变回了之前的水平，算是针对入门用户、价格敏感者的最优选。

最后又回到那个熟悉又恼人的问题，iPad 到底有什么用？

所谓“买前生产力，买后爱奇艺”，说的就是你，iPad！