彭博社记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》中透露，苹果仍在持续探索智能眼镜及其他可穿戴设备的创新理念。尽管 Vision Pro 头显在技术层面堪称奇迹，但其在商业市场上的表现却不尽如人意，已然成为一款商业失败产品。苹果意识到，继续沿用当前的开发路径投入资源已无太多价值，除非是为了提升设备的规格、降低成本与重量。因此，其关注重点已逐渐转向寻找更具吸引力的产品形态。

报道称，苹果曾有过一个颇有趣的想法，即打造一款可作为 Mac 外接显示器的增强现实（AR）眼镜，但该项目在今年早些时候被砍掉了。目前，苹果重新将精力投入到研发独立运作的 AR 眼镜上，这类眼镜将是轻便且融入人工智能技术的日常佩戴型眼镜。不过，攻克这一挑战可能至少还需要三到五年的时间，但苹果正在积极探索众多创意及底层技术。

此外，苹果还在讨论推出类似 Meta 公司旗下流行的雷朋（Ray-Ban）眼镜的产品。不过，这种产品并非真正的 AR 设备，而是会配备人工智能、麦克风和摄像头。

古尔曼称，如果苹果能够充分发挥其设计优势，提供类似 AirPods 级别的音频质量，并将眼镜与 iPhone 紧密整合，那么这款产品有望成为市场上的爆款。令人费解的是，苹果至今尚未做到这一点。雷朋眼镜在市场上的表现相当出色，为苹果进入 AR 领域提供了一个良好的切入点。

同时，苹果仍在积极开发一款将 AirPods 与摄像头相结合的产品。摄像头将通过收集周围环境的信息来助力人工智能功能的实现。当然，这一切都取决于苹果能否完善其人工智能技术。

对于今年是否会推出新款 Vision Pro，古尔曼称可以合理推测 2025 年不太可能看到新的 Vision Pro 问世。他说正如其多次提到的，苹果在这一领域基本上是重新回到起点。

所有迹象都表明，苹果的 Vision Products Group 正在将资源转向其他产品形态。然而，苹果也不能让 Vision Pro 就此消失，毕竟公司已经投入了大量资源，需要继续推出 visionOS 的更新版本（据古尔曼了解，即将发布的 visionOS 3 将是一个功能丰富的版本）。而且，搭载 M2 芯片的 Vision Pro 终将过时，苹果已经在研发基于新一代 M 系列芯片的未来版本，并继续探索更经济实惠的版本。