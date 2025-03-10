据悉，Capital A（前身为马来西亚廉价航空公司亚航集团）近日表示，其整顿计划已得到马来西亚证券交易所的批准。同时，该公司在一份声明中表示，这标志着“公司在退出PN17状态的进程上迈出了重要一步”。

据透露，获得这一批准后，Capital A现正准备最终落实其计划——这包括通过资本削减来抵消累积亏损，以及对业务单元进行重组，以为股东释放长期价值。而其中，就业务定位而言，Capital A表示，公司将致力于发展其六大核心业务，而这分别为ADE（工程部门）、Teleport（物流部门）、AirAsia MOVE（超级app）、Santan（机上配餐业务）、BigPay（电子钱包服务，而BigPay也为其数字银行部门的名称）和Abc. International（品牌授权及内容合作等相关服务）。

不过，声明也指出，该批准需满足一些特定条件，如遵守所有监管要求、获得必要的股东批准以及提交计划完成的最终确认。

作为背景，22年时，因触及了马来西亚证券交易所上市规则PN17中的相关规定（由于持续营运能力遭质疑），并且对自身延长救济期的申请遭到马交所拒绝，亚航集团被归结为了财务困境企业——于此，亚航集团距破产仅一步之遥。

随后，亚航集团宣布，已将其名称更换为了Capital A Berhad（亦即Capital A）。Capital A在当时表示，本次更名反映了集团将自身定位为投资控股公司的的核心业务战略目标，而这意味着亚航品牌所代表的不仅仅只是一家航空公司。并且除此之外，亚航也在旅游出行和生活方式业务的投资组合方面进行了立足。

而基于这一战略，当时，Capital A也为自身设立了一份宏大的目标。该公司在一份声明中表示，到2026年，希望其航空业务将在东盟连接超10亿规模的群体、工程部门（ADE）成为东南亚MRO服务领域中的行业领导者、亚航的超级App成为东盟地区的首选超级App、电子钱包业务BigPay拥有1000万月活用户、物流部门Teleport在东南亚物流和电商行业中占据10%市场份额、亚航学院的注册人数达到500万、亚航百货的每月订单量超2100万份。