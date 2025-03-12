目前，BOSS直聘APP已经接入DeepSeek-R1，在APP中的一些场景中审慎灰度测试。同时，产品上也采取自研模型“南北阁”提供服务。

在招聘者端，雇主与智能体交流招聘诉求，智能体在庞大的求职者数据库中自主开始选择和匹配，向雇主推荐候选人，并辅之以具体的推荐理由。一部分雇主在灰度测试中将体验更为“激进”的场景。他们在确定所选择的求职者后，智能体将被“委托”与该求职者持续沟通，直至求职者接受邀约或拒绝。这一切的前提是，关于对面使用了机器人这件事，求职者有权知道，有权接受或者拒绝。

求职者端，搜索场景下在现有“搜关键词”的基础上，增加了“向AI提问题”的交互方式，支持用户用更自然的语言表达需求，获取职位、就业相关信息及问题答案。此外，经验不多的求职者还可以在AI的陪伴下进行模拟面试，为实地面试做好提前准备。

“Nanbeige”“南北阁”，是BOSS直聘自研大语言模型序列的代号。随着DeepSeek-R1的部署，BOSS直聘在AI大模型上的能力储备进一步增加。“南北阁”与DeepSeek-R1的结合，有望让产品技术团队灵活应对用户需求场景，在保障服务效果的前提下降低成本。

3月11日美股盘前，BOSS直聘发布了2024年第四季度及全年财报。截至2024年12月31日，公司已累计为超过2.25亿用户、超过1660万企业提供过服务。2024年全年，超过18.5亿人次的用户在平台获得双边达成。

BOSS直聘2024年全年营收73.56亿元，同比上涨23.6%；第四季度营收18.24亿元，同比上涨15.4%。截至2024年12月31日止的十二个月内，公司付费企业客户数达到610万，同比上涨17.3%。单个客户的付费金额（ARPPU）在2024年全年和第四季度同比都实现增长。