3月12日，优必选科技联合北京人形机器人创新中心发布全尺寸科研教育人形机器人天工行者，售价29.9万元。目前天工行者已开放预订，并将于二季度开始交付。

这是业内首款30万元以下全尺寸科研教育人形机器人，集成了机器学习、自然语言处理、运动控制和神经网络等众多学科领域的知识和技术，人形机器人在人工智能、具身智能等科研和教育领域的价值被业界广泛认同，应用也呈现高速增长态势。

优必选科技和创新中心对全国上千所院校、科研机构及应用场景开发机构进行了调研，发现全尺寸（1.6米以上）的人形机器人更贴近科研需求，可以进行更广阔的研究课题。而目前市场上提供的大多是中尺寸（1.1米-1.3米）的人形机器人，可开发性较少。科研教育应用全尺寸的人形机器人存在高价格、低开源开放、少场景数据等拦路虎。而且科研级人形机器人要求机器人本体在实验精准度、效率和稳定性方面有出色的表现，对产品性能和参数有比较高的要求。

天工行者拥有170cm仿人身高，拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制能力，全身多达20个自由度，能以10km/h的速度稳定奔跑，具备在山坡、台阶、沙地、雪地等复杂泛化地形平稳移动、抗冲击干扰等运动功能。同时，它还搭载了创新中心”慧思开物”通用具身智能平台，能为高校及科研机构提供完整的人形机器人研究解决方案。