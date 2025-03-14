据彭博社日前报道，甲骨文正与印尼当局探讨在该国建立云服务中心，从而扩大其在东南亚地区的数据中心影响力。

知情人士透露，目前探讨的意向选址为印尼巴淡岛，且该地区的农萨数码工业园有望成为其首选落地地点。

此外，由于巴淡岛也相对靠近新加坡与马来西亚——甲骨文已在新加坡拥有两处云计算中心、并且也在去年宣布将对马来西亚投资65亿美元建设公共云区域，再加上巴淡岛的自由贸易区定位，尽管谈判仍在进行中有可能会在后续发生变化，落地巴淡岛的可能性似乎并不小。

目前，彭博社表示，甲骨文和印尼当局均未对此传言置评。

值得一提的是，再过不久后，微软于21年建设的其在印尼的首个数据中心——Indonesia Central Cloud Region将计划于今年2季度正式开启。据悉，这一项目隶属于微软在同年宣布的Berdayakan Indonesia (Empower Indonesia)计划。

到了去年早些时候，微软也将这一计划进行了延伸，宣布将在印尼投资17亿美元用于在该国建设新的云和人工智能基础设施。而基于这一投资规模，据统计，该投资为微软在印尼29年来的最大单笔投资。

有调研预测，到2030年，人工智能将为东南亚GDP贡献近1万亿美元的份额。其中，印尼有望为其提供3660亿美元。