下一代 Xbox 会是什么样？虽然微软公开宣布将在一年内为 PS5 和 Switch 2 发布和移植大量游戏，但该公司也在秘密打造未来的 Xbox 硬件和平台。目前还未出现下一代硬件的重大泄露，但微软在过去一年一直在暗示，下一代 Xbox 将与现在的盒子有很大不同。

微软正在开发新游戏机硬件，Xbox 总裁莎拉·邦德（Sarah Bond）表示，它将实现“硬件时代有史以来最大技术飞跃”。自一年前做出这一承诺以来，我们很少听到有关下一代硬件的消息。另外自 2022 年的内部文件泄露并暗示下一代 Xbox 可能在 2028 年问世以来，情况发生了很大变化。

Xbox 首席执行官菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）最近在采访中表示，他希望微软“进行创新，让硬件成为差异化因素”。

这种独特、创新的硬件几乎肯定会包括掌上游戏机。斯宾塞在过去一年中曾多次暗示 Xbox 掌上游戏机的潜力，但他在去年 11 月接受彭博社采访时说，这种设备还需要几年时间才能问世，目前还处于原型阶段。

“我喜欢看到掌上游戏机，喜欢看到硬件制造商的独特之处，我希望我们的硬件能够在性能和创新方面展开竞争，”斯宾塞在采访中说道。他没有详细说明微软将如何让下一代硬件有别于竞争对手，但独特而创新的硬件确实表明，硬件外形和关键平台变化将在解锁不同类型的 Xbox 方面发挥重要作用。

我相信我们今年也会看到下一代 Xbox 平台的端倪。微软的 Next Generation（“下一代”部门）副总裁杰森·罗纳德 (Jason Ronald) 此前向 The Verge 透露，微软正在将“Xbox 和 Windows 的最佳功能结合在一起”用于掌上游戏机。我觉得如果这些以掌上游戏机为中心的平台变化没有成为 Xbox 硬件下一代产品基础，微软就不会着手这么大的项目。

微软如何将 Xbox 用户界面（UI）的最佳部分带到基于 Windows 的手持设备上，仍然是一个悬而未决的大问题。另一个问题是，这一切将如何影响游戏开发以及你的 Xbox 游戏库。多年来，微软一直在尝试缩小 Xbox 和 PC 游戏开发的差距，通过面向开发者的平台变革“GameCore”，使游戏创作者更容易为 Xbox 和 PC 开发游戏。

斯宾塞去年向 Polygon 表示，Xbox 团队正在考虑向 Itch.io 和 Epic Games Store 等竞争对手商店开放其平台。如此举措表明微软正在为其下一代 Xbox 采取更像 PC 的方法，这就引发了一个问题：开发者是为 Xbox 还是 PC 开发游戏，还是说未来这两者就是一回事？

如果是同一件事，那么微软还需确保玩家可以在 PC 上玩 Xbox 游戏，这样现有的游戏库就不会被遗忘。微软已经为 Xbox One 开发了 Xbox 360 模拟器，我认为他们也会采取同样的做法，将 Xbox 游戏引入 PC。

顺带一提，就在本文快截稿时，我看到两条消息：消息人士透露下一代 Xbox 质上是一台 PC，但具备适合电视使用的外壳和明确的硬件规格，“开发者将为 Windows PC 开发游戏，但他们清楚地知道硬件规格，因此可以针对其进行精准优化”。

第二则是，Xbox 掌机开发代号为“Project Kennan”， 运行 Windows 系统，华硕是微软的官方合作伙伴，预计今年晚些时候上市。

人工智能（AI）也将在下一代 Xbox 中发挥重要作用，尤其是对于手持设备等新形态设备。英伟达、AMD 和索尼都在大力运用人工智能模型来提升游戏性能与图像质量。我们几周后就会听到任天堂计划如何在 Switch 2 硬件上使用英伟达的 DLSS（Deep Learning Super Sampling，深度学习超级采样）升级。微软显然没有参与这次讨论，但罗纳德在年初的 CES 上暗示该公司可能很快就会变得更加活跃。

“我们认为人工智能将带来变革，不仅是在游戏制作方面，还有游戏体验方面，”罗纳德说。“一方面是内容创作，这实际上是关于使开发者能够以更高质量打造玩家想要玩的游戏，另一方面是游戏的实际运行情况。在不同的设备形态上以低功耗提供新的性能水平。”

罗纳德没有详细说明微软将如何使用 AI 模型来提升不同硬件上的性能，但很容易想象该公司会研究一些类似于索尼 PlayStation Spectral Super Resolution（PSSR）或英伟达 DLSS 的技术。近年来，这些画面升级技术在 PC 端变得越来越重要且受欢迎。英伟达的 RTX 5090 售价为 1999 美元（约人民币 14480 元），其重点便是利用人工智能模型来成倍增加画面帧率。

微软自家的自动超分辨率功能，利用高通 Copilot Plus PC 上的 NPU 来增强游戏视觉效果、提高帧率。我想我们会在 Xbox 上看到类似技术，因为 DirectX 团队正在 Windows 核心部分推动这项工作。而当涉及到电池续航与性能时，这将极大地惠及所有 Xbox 掌机。

当考虑到 Xbox 掌机的潜力、AI 驱动的技术飞跃以及将 Windows 和 Xbox 整合的重大平台变化时，我认为微软很明显正在让下一代 Xbox 更具 PC 特色。多年来，Xbox 一直朝着这个方向发展， Xbox Series X那 矩形塔式机箱外观让它看起来就像一台 PC。如果微软的 Windows 游戏掌机平台变革确实是下一代 Xbox 平台的核心，那么这可能会带来许多非常不同的 Xbox 硬件。

微软一直在稳步尝试，让 Xbox 这个名字在本世代超越其以主机为中心的品牌形象。越来越明显的是，我们通常会认为的下一代 Xbox 将不仅仅是单一硬件，而是一系列可玩 Xbox 游戏的设备。

斯宾塞近期也表示，Xbox 不再试图将 PS5 和 PC 玩家全部吸引到 Xbox 平台，而是更注重让更多玩家能够在其他系统上体验 Xbox 游戏。“我不会再试图把所有玩家都拉拢到 Xbox 平台。玩家们已经在各自的平台上投入了大量时间和精力，我们更应该做的是让更多人能够体验到 Xbox 的游戏。”他这么说道。

这就能很好解释微软“这就是 Xbox（this is an Xbox）”的营销案例了，它给人的感觉更像是未来愿景，而非当下现实。

那是一个 PC 制造商能够将他们的笔记本电脑或手持设备变成 Xbox 或手机，能够串流游玩所有 Xbox 游戏的未来。微软正在为实现这些现实奠定基础，如果它能做到这一点，那么下一代 Xbox 确实会与我们之前所见过的完全不同。