美国时间3月18日，英伟达在美国圣何塞举办了GTC（GPU技术大会）。黄仁勋在演讲中宣布推出数据中心AI GPU的新一代产品——NVIDIA Blackwell Ultra GPU。

据了解，Blackwell Ultra GPU相比于上一代B200GPU性能提升了50%，约为15P FLOPS，内存上则搭载了业内最先进的HBM3E，从192GB升级到了288GB。基于Blackwell Ultra，英伟达面向云计算厂商等大型企业客户客户提供两款系统集成产品：Blackwell Ultra NVL72机架式解决方案与NVIDIA HGX Blackwell Ultra NVL16系统。

英伟达此次明确定位Blackwell Ultra“专为AI模型推理打造”（AI-Reasoning），同时兼顾”训练和多场景AI应用的高效性”。Blackwell Ultra NVL72和HGX Blackwell Ultra NVL16（8GPU）两款系统产品也在提升计算能力和内存容量的同时，专为复杂AI推理任务做了优化。以HGX Blackwell Ultra NVL16为例，相较于上一代Hopper架构，这款新品在大模型推理速度上提升了11倍。