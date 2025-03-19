英伟达此次也在GTC大会上宣布，将在波士顿建设NVIDIA加速量子研究中心（NVAQC）。据官方介绍，该中心是一个以研究为导向的机构，将通过尖端技术推动量子计算架构与算法的发展。

值得关注的是，去年谷歌发布的Willow芯片攻克困扰量子计算研究30年的“量子纠错”难题，市场升温带动量子计算概念股上股价涨，黄仁勋曾在今年1月接受分析师采访时给量子计算的落地“泼了一盆冷水”：要造出“非常有用的量子计算机”，可能需要20年。黄的这一评价当时导致一众量子计算相关股票应声下跌。

黄仁勋在谈及英伟达成立量子研究中心的目标时提到，量子计算的实用化依赖于解决关键技术挑战，如量子比特噪声和纠错。而NVAQC的使命是推动这些突破：“NVIDIA加速量子研究中心将是突破发生的地方，以创建大规模、有用的加速量子超级计算机。”

对于市场担忧量子计算颠覆现有计算工具，以前所未有的计算速度在密码学、隐私数据保护领域形成“量子霸权”，黄仁勋明确表示，量子计算不会单独取代现有的计算技术，而是作为AI计算能力的补充。未来的量子计算将成为AI超级计算机的“增强工具”，在药物开发、新材料制造等特定高复杂性领域发挥作用。

来源：界面