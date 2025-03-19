动点出海获悉，总部位于新加坡的健康科技初创公司Mito Health已于近日宣布获得了一笔220万美元规模的种子轮融资。

据了解，这笔融资由Y Combinator、Capital X、XA Network，以及包含Balaji Srinivasan、Nir Eyal、Kevin Aluwi、Nas Daily、Alex Svanevik、Prashanth Prakash、Dhruv Arora等在内的个人方和现有投资者Forge Ventures参投。

根据声明，融资后，Mito Health的融资总额达到了近400万美元。同时，该公司也在声明中指出，将利用这笔资金打造基于AI技术的健康预防产品。

Mito Health成立于23年前后，旨在打造出一个通过强调预防措施和早期发现来保证人们健康的医疗健康系统。在具体落地层面，Mito Health主要通过旗下涵盖了100多种生物标志物的血液检测服务，帮助客户发现疾病的早期迹象，并为其提供个性化的见解以及有关补充剂、运动和营养的明确、可操作的步骤，促进客户达到最佳健康状态。

在市场表现方面，Mito Health称，自去年夏天在旧金山推出以来，公司已扩展到全美50个州，并与LabCorp和BioReference等实验室建立了合作关系。

值得一提的是，作为Mito Health的优势，该公司曾表示，多数情况下，只有运动员和超级富豪才能拥有一支随叫随到且深度了解自身健康情况的医疗团队。然而，通过将专业知识和人工智能模型相结合，Mito Health可以将这种门槛降低到一定范围之内，让更多人士体验到这种服务。