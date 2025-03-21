3月20日，声网在AWE2025上正式推出对话式 AI 开发套件，此套件专为智能硬件开发者量身打造，旨在助力其快速构建 AI 实时语音交互产品，提升人机实时互动体验。同时，声网宣布已将对话式 AI 开发套件软硬件全面开源。

对话式 AI 开发套件基于博通集成（Beken）的高性能 AI 芯片 BK7258 ，实现强大的端侧音频处理，同时深度融合了声网的对话式 AI 引擎，让智能硬件设备实现自然流畅的实时语音对话、智能停顿及打断处理、以及超低延时响应，为开发者提供“对话式 AI + 智能硬件开发”一站式解决方案。

目前，声网已将对话式 AI 开发套件的软件、硬件全面开源。硬件侧，将原理图、位号图等相关的硬件设计图全面开放；软件侧，提供一整套面向开发者的开发工具箱，包括丰富的示例代码和最佳实践。开发者只需下载开源代码，即可将对话式 AI 能力集成到自己的智能硬件设备中。1小时即可跑通 Demo，1天完成产品原型送样，大幅缩短开发周期，降低开发门槛。

声网对话式 AI 开发套件应用场景广泛，从 AI 玩具到智能家居，可实现全场景适配，例如AI 玩具、AI 教育硬件、AI 陪伴设备、家居语音助手、穿戴设备-个人助手等多种应用场景。