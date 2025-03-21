经历了24年的寒冬后，时间来到今年一季度的尾声，对东南亚科技企业来说，一些新的迹象正在这里出现。

据Traxcn日前发布的一份报告指出，今年一季度期间，东南亚科技初创公司共筹集到了9.09亿美元资金，较去年四季度提升30%。

不过，报告也表示，与上年同期相比，这一数字呈现出了9.1%的下滑。

针对这种表现，报告认为，东南亚科技生态的资金表现正在出现一些复苏势头，但同时，这里仍然面临全球宏观经济逆风状况的影响。

具体来看，在融资轮次层面，在此期间，东南亚科技企业后期融资较上期——去年四季度的3.33亿美元大幅提升110%，达到7亿美元，并且与上年同期相比，这一数字也达到了140%的增长。作为对比，该数字在24年一季度时仅为2.91亿美元。

种子轮则呈现出了大幅下滑，其4480万美元的规模较上年四季度和上年同期的一季度分别呈现出了43%（从7870万美元）与76%（从1.92亿美元）的下滑。早期阶段也大抵如此，仅为1.64亿美元，较去年四季度的2.83亿美元下降42%，并且与去年一季度的5.62亿美元相比也下降了近71%。

就资金规模而言，根据报告，今年一季度仅发生了1轮1亿美元以上的融资，而这个数字在去年四季度和一季度时分别为2轮和1轮。

再把目光转移到具体行业领域，企业基础设施（Enterprise infrastructure）、金融科技、高科技为最受欢迎的融资领域。

其中，企业基础设施在本季度实现了惊人增长，吸引到了6.4亿美的资金，较24年四季度的1950万美元激增3182%，并且较24年一季度的1110 万美元增长超5600%；金融科技公司筹集到了超1.7亿美元，较24年四季度的2.7亿美元下降37%，较上年一季度的6亿美元下降71.69%；高科技领域的融资则下降至1.1亿美元，较上期的1.9亿美元下降44%，较上年一季度的4.9亿美元下降77%。

在上市动向层面，据悉，今年一季度没有发生上市事件，而这一数字在上季度和去年同期分别为1家和2家。此外，就独角兽而言，这段时期中产生了1家独角兽，与上年同期相同。

此外，就资金流向地而言，新加坡承载了这段时期95%的资金，其科技初创企业共获得8.65亿美元融资。其次分别为越南的Thu Duc和印尼雅加达，各自为2800万美元和620万美元。

在投资机构层面，今年一季度，East Ventures、500 Global和Wavemaker Partners是其中的前三大投资者；AppWorks、Selini Capital和Orbit Startups是最为活跃的种子期投资者；JAFCO Asia、Prosus、Citi Ventures则为其中的早期投资三巨头。

最后，Traxcn也强调，随着后期融资的反弹和行业动态的变化，对东南亚来说，未来几个季度，该地区的融资水平有望得到提高，“从而巩固东南亚作为技术进步活力枢纽的地位。”