对东南亚科技生态来说，尽管融资寒冬并不是一个于近期才出现的新词语，今年，这里所承受的阴霾却也格外剧烈。

Tracxn在日前发布的一份报告中指出，伴随在全球经济疲软的大环境背景之下，东南亚科技领域的融资表现在2024年大幅收缩，其融资总额较上年的70亿美元呈现出59%的降幅，仅为28.4亿美元（共计420轮融资交易）。

此外，报告也表示，与22年的142亿美元相比，今年的融资总额下降幅度高达80%。

具体而言，今年期间，东南亚后期融资降幅最为明显，已从23年的41亿美元暴跌了76.9% ，当前仅为9.48亿美元；种子轮相对次之，在今年的规模为3.73亿美元，较23年的7.8亿美元相比下降52.4%；早期融资总额则为15亿美元，较上年下降28.6%。

另一方面，根据报告，在今年，东南亚科技生态的融资事件主要发生在上半年，共达成近18亿美元融资。相比之下，这一数字在下半年期间为11亿美元（由133笔交易构成）——同时，东南亚地区四季度的融资规模也创下了5年来的最低水平，仅筹集到了近4.9亿美元资金，较去年同期和今年上季度分别呈现63%及12.6%的降幅。

而把目光转移到具体地域层面，据悉，今年，新加坡所获得的融资最多，占该地区总融资额的近67%，为19亿美元。其次是雅加达和曼谷，分别筹集到了2.76亿美元与2.61亿美元。

在行业层面，同去年一样，金融科技继续成为了最受欢迎的行业领域，获得了14亿美元的融资总额。后续则为高科技与企业应用，各自为9.66亿美元和7.64亿美元。

最后，在IPO层面，今年，东南亚科技领域的IPO的数量也下降了50%以上，从23年的13家下降到6家。并且报告也补充道，就独角兽而言，24年仅出现一家独角兽企业，即Polyhedra Network——而这与23年的数据相同，去年，东南亚科技领域同样仅出现一家独角兽，为eFishery。

针对今年出现的融资表现，Tracxn认为，尽管整体资金有所减少，但东南亚科技生态的一些行业领域依旧表现出了韧性，并继续吸引投资者的关注。再加上该地区的坚实监管支持，未来几年，东南亚仍充满增长潜力。

“可持续性、数字化转型和政府战略举措方面的创新需求，以及投资者对高潜力行业的信心，再次证明了充满挑战的阶段往往会成为推动变革进步的催化力量，并将为该地区在25年的蓬勃发展奠定基础。”

展望未来，Tracxn表示，2025年的重点将集中在金融科技、清洁科技、区块链等高增长领域。同时，东南亚也需要重视政策框架和投资者热情，以更好应对经济的复杂前景。

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