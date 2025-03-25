金融方案提供商UnaCash在近期的一份调研中指出，18年至24年期间，菲律宾有至少四分之一的群体使用过一次及以上的“先用后付（BNPL）”服务。

根据UnaCash的数据，截至24年底，菲律宾的先用后付独立用户已达到2840万人，较上年的2030万呈现40%增长。

此外，数据也指出，与其他东南亚国家相比，在先用后付服务层面，菲律宾的总人口普及率排名第二，仅次于新加坡（31.36%——总605万的人口中有190万对应用户）。第三则为马来西亚，其普及率为22%。随后则分别为18.7%的泰国和17.9%的印尼。

而把目光投向消费品层面，UnaCash称，消费者会主要使用这服务购买小工具和电子产品，并尤其是通过移动设备来展开这些购买行为。

展望未来，到今年年底，UnaCash预测，菲律宾的先用后付使用率将在总人口中达到28.3%。

值得一提的是，在去年晚些时候的另一份报告中，UnaCash表示，到27年，东南亚先用后付市场的交易额将达到532亿美元。而作为对比，这一数字在23年预计为147亿美元。

而从这一数据出发，届时，印尼将以168亿美元的份额屈居该地区榜首（较今年实现204%增幅，下同），其次则分别为马来西亚和泰国&菲律宾（两国相同），各自为113亿美元（215%）和82亿美元（115%和235%）。