Grab对GoTo的收购传言又双叒叕迎来了新动向。

又是彭博社援引知情人士消息指出，近期，Grab正在洽谈一笔高达20亿美元的贷款，以用于对GoTo的潜在收购。

知情人士表示，这笔过桥贷款的期限可能会12个月左右。不过，Grab与银行机构（并非一家）的谈判仍在早期阶段，后续仍有可能发生一些变化。

目前，GoTo发言人拒绝对此传言置评，Grab则尚未回复彭博社的质询请求。

值得一提的是，有知情人士称，Grab还在考虑在获得过桥贷款后发行债券或股票。但这也将取决于能否成功收购 GoTo。

再作为本次传言的背景，就在上周，彭博社援引知情人士消息透露，Grab正在推进对GoTo的收购计划，且已开始对后者展开尽职调查。

该人士称，Grab一直在评估GoTo的账目、合同和运营情况。此外，Grab、GoTo及其相关股东也一直在评估收购协议的潜在结构和价值。不过，消息也表示，本次的“新”合并谈判仍在进行中，交易并不一定能达成。并且同样的，GoTo也在不久后作出了回应，表示“尚未针对任何潜在收购同任何一方达成协议”。

此次传言中，并未有关于新谈判的其他细节流出，但据彭博社二月份的消息，Grab对GoTo的意向收购价为70亿美元。

再回到本次贷款传言。彭博社认为，Grab的这笔交易正值亚洲并购活动活跃期——随着资产估值吸引力的上升，资本精英纷纷在这一区域挖掘机会。而这也在一定程度上意味着，并购融资的强劲增长有望推动该地区的贷款市场回升，继而推进该市场在今年走出已经持续了3年的低迷态势。