关于东南亚双雄最终走向的结局似乎又近了一步。

自2月份”再次“传出Grab重启了与GoTo的合并谈判并在随后被GoTo否定后，近期，这一堪称影响东南亚互联网行业走向的传言又迎来了新的回声。

本周早些时候，彭博社援引知情人士消息透露，Grab正在推进对GoTo的收购计划，且已开始对后者展开尽职调查。

该人士称，Grab一直在评估GoTo的账目、合同和运营情况。此外，Grab、GoTo及其相关股东也一直在评估收购协议的潜在结构和价值。不过，消息也表示，本次的“新”合并谈判仍在进行中，交易并不一定能达成。并且同样的，GoTo也在不久后作出了回应，表示“尚未针对任何潜在收购同任何一方达成协议”。

此次传言中，并未有关于新谈判的其他细节流出，但据二月份的消息，Grab对GoTo的意向收购价为70亿美元。

回到标题部分，作为本文的讨论重点，无论这一传言还会有多少新的进展或者否认，作为几乎成为了东南亚按需服务行业代名词的两大巨头，在这之后，这里是否只剩下一家存活者可能才是这些疑虑或者期待的交汇点。

而从这一点出发，在监管层面上，这个答案可能会倾向于是否定的。

目前，据彭博社分析师Nathan Naidu统计，如果Grab和GoTo合并，新实体有望在整个东南亚地区的按需服务行业中掌控60%到70%的市场份额，而这一数字也会在一些特定区域占据更大的比例——比如在印尼，二者共计的网约车市场规模将达到91%。此外，一旦双方合并，二者庞大的体量——如本栏目此前曾指出，基于23年的数值计算，Grab的按需服务为马来西亚GDP贡献了近0.5%份额，而这一数字在GoTo和印尼之间能达到2%（基于21年的统计），也将会对当地的经济发展产生深刻影响。

因此，无论是基于反垄断还是随之而来的针对结构优化（比如裁员）的审查考量，Grab和GoTo的合并会相当曲折且渺茫。

也不过，尽管Grab和GoTo看似难以合并，在另一些涉及方——比如资本市场看来，Grab和GoTo的合并也并非不可能。

根据彭博社的报道，面对较高的通胀率和利率水平，一段时间以来，东南亚消费者的做法是抑制支出需求。而这使得东南亚的24年在线支出增幅与上年相比下降了2%。于此，报道称，Grab和GoTo的增长率也从三位数的规模呈现急剧下跌。再加上二者在市场上展开竞争所间接压制的利润率，如果选择合并，无论是处于节省成本还是对交叉用户的需求再度发掘，在这之后，新实体显然会迎来一段不那么艰难的市场发展剧本。

最后也不能忽视的是，对这个环节中的另一方——消费者来说，合并的结局会是他们想要看到的么？或者更具体地来说，面对合并后必然所出现的用户补贴减少、但效率可能会在这些按需服务得到整合后而出现提升的局面，假如可以选择或者拒绝，他们会是怎样的念头？

当然，在本次传言之后，不难预料会传出更多的进展或者关于否定的传言。但无论如何，无论是走向合并还是基于合作或者维持现状，对Grab和GoTo来说，在东南亚，它们都将深刻且深远的存在下去，哪怕只剩一些痕迹——因为在这之前，东南亚科技行业的格局已经被它们所改变，现在就是它们所定义的剧本。