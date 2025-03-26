3月26日，魔法原子在发布会上正式推出人形机器人和四足机器人，并首次推出端到端“原子万象大模型”，展现了具身智能技术高效赋能工业、商业等场景的全新范式。魔法原子还宣布，启动“千景共创计划”，将围绕人形机器人落地，拓展1000家合作伙伴，打造1000个人形机器人落地应用场景。

发布会上，魔法原子总裁吴长征透露人形机器人量产计划，预计今年将有400台人形机器人进入工业、商业场景。

据介绍，魔法原子全尺寸人形机器人身高174cm，搭配自研灵巧手，并搭载大语言模型。魔法原子人形机器人早期采用经典控制路线，后期转到强化学习、模仿学习技术路线。人形机器人小麦的运动能力发展迅速，走路速度从0.3m/s逐渐提升，目前持续跑步速度可以达到2m/s。

发布会上，人形机器人小麦展示了在商场不同场景的工作案例，人形机器人在不同场景中承担了多类工作岗位，包括停车场交通疏导、汽车门店导购、餐厅服务员及美发工作人员等。

与人形机器人小麦同步亮相的还有四足机器人，该产品主打情感交互与多场景服务能力，通过搭载魔法原子自研的情感交互系统，能够实现语音、视觉及触觉等多模态交互，并具备跳舞、空翻等动态技能。

发布会上，魔法原子发布了公司首个具身智能大模型原子万象。魔法原子副总裁陈春玉介绍，原子万象创新性融合视觉语言大模型与动作专家系统，构建了快慢双模协同架构。

基于动作专家模型的“快系统”能够响应环境变化，保障机器人各个部位快速适应环境；基于多模态大模型的“慢系统”负责理解复杂环境，并规划长期任务。快慢双模协同架构，在端到端框架中实现人形机器人在空间智能、语言智能和行为智能的有机统一，并率先于应用场景中落地，与通用人形机器人实现了深度耦合，让人形机器人在各种垂直场景中实现自主规划和自主作业。

在发布会结尾部分的彩蛋环节，魔法原子全新项目“光引001”正式曝光，基于四足机器人的多模态交互能力，魔法原子正在打造提升视障人士出行便利性的机器人解决方案。