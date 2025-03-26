3月25日消息，高通向欧盟委员会、美国联邦贸易委员会和韩国公平贸易委员会投诉称，Arm通过限制对其技术的访问损害竞争。高通认为，Arm通过开放授权模式，让人们对其技术产生了严重依赖，同时也促成了蓬勃发展的芯片产业。高通正向全球竞争监管机构反映，Arm目前正在限制准入，以推动自身的芯片制造业务并提高利润，从而威胁到这一充满活力的市场。

二者之间的争端最早可以追溯到2022年，Arm起诉高通公司及高通收购的芯片设计公司Nuvia违约和商标侵权。Nuvia为高通于2021年斥资14亿美元收购的一家获得Arm许可的芯片设计初创企业。Arm寻求一项强制令，要求高通公司销毁根据Nuvia与Arm的许可协议开发的设计。

Arm声称，在将这些文件移交给高通公司之前，需要获得其批准。高通未经Arm许可使用Nuvia设计，有效地避免了直接从Arm购买芯片设计。高通对此表示，这起诉讼标志着长期、成功合作关系的不幸背离，“无论从合同还是其他角度来说，Arm都无权干涉高通或Nuvia的创新。”此后双方诉讼纠缠不清，Nuvia的Arm许可证于2022年3月被终止。

时间进入到2024年，Arm向高通发出强制性通知，计划取消双方的架构许可协议。但高通CEO安蒙在今年2月份的季度财报电话会议上透露，Arm已正式撤回此前关于终止与高通许可协议的威胁。与此同时，高通已经和谷歌、英特尔、英伟达和三星等公司联合建立了RISC-V软件生态系统计划，还首次发布了面向大众市场的RISC-V安卓SoC芯片。

来源：界面