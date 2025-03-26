3 月 26 日，《可信区块链实体资产可信上链技术规范》（以下简称《规范》）正式立项并启动撰写，作为首个RWA上链技术规范，标志着实体资产 RWA 迈入标准化新阶段。该《规范》由中国信通院和蚂蚁数科牵头发起，中移物联、英臻科技、创维光伏、协鑫能科、杭泰数智、天合富家、广和通等近20家公司参与编写。其针对制造设备、能源设备等实体资产上链场景，首次系统性提出数据上链的全流程技术框架，为万亿美元规模的RWA市场构建可信数字基座。

据了解，该《规范》基于蚂蚁数科的业务实践演化而来。该公司提出的 RWA 资产上链技术方案“Antchain Inside”，已在充电桩、光伏以及换电资产中成熟应用。业内人士指出，上链规范的立项，相当于为实体产业发展 RWA 提供了一套成熟可验证的“类 5G 标准”，也标志着中国在全球 RWA领域正成为规则的制定者。

《规范》提出，RWA 背后所映射的资产产量数据应直接从认证的 IoT设备上获取，确保数据真实可信；而运营数据应能够和 IoT 数据互相验证，同步确认其真实性，这是《标准》针对 RWA 资产准备“上链”的重要前提。此后，设备源头数据和业务数据经过验签并确认无误后，在区块链上流转，数据传输过程可追溯，防止篡改，从而实现现实世界资产到链上数字资产的映射。

具体来看，设备“上链”数据需要同时满足“完整性”、“有效性”和“及时性”，IoT 数据要能够完整地反馈设备状态和产量信息，运营数据要能完整地反馈运营结构，数据内容应能够真实反馈当前资产的状态并按照约定频率及时上送。在此过程中，数据上链设备需要提前经过认证，并被赋予唯一的“身份认证”标识，正式注册为可信设备，而设备上链往往通过内置可信 SDK 的方式进行，包括在设备微控制单元（MCU）、模组、芯片、硬件端OS系统等硬件侧。

RWA（Real World Assets-tokenization），是指资产权益以数字形式（Token）在区块链上进行存储、流转和交易的一种形式。相较于实物资产确权难、交易难的问题，RWA 可以把实物资产进行数字化和标准化， 借助全球区块链网络的互通性可以给现实资产带来更多的流动性，降低资产融资的成本。

据波士顿咨询集团报告，到2030 年，代币化资产的市场规模预计将达到16 万亿美元。据了解，目前海外主要以债券、基金等为 RWA 标的，国内更多聚焦在能源产业，通过 RWA 助力国内绿色资产与境外资金高效连接，实现数字技术赋能实体产业。香港金融管理局（金管局）于去年推出Ensemble项目沙盒，探索不同代币化资产的用例，绿色和可持续金融是其主要方向之一。